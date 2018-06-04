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Мария ШАРАПОВА: «Расстроена, что Серена снялась»

Мария Шарапова прокомментировала травму Серены Уильямс

  • 04.06.2018 21:08
  • 630 просмотров
  • 1 комментарий
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Getty Images. Мария Шарапова
© Getty Images. Мария Шарапова

Сегодня Серена Уильямс снялась с Ролан-Гаррос-2018, из-за чего ее матч 4-го круга против Марии Шараповой не состоялся.

Россиянка призналась, что расстроилась травме своей соперницы:

«Я с нетерпением ждала матча с Сереной и очень расстроена тем, что она была вынуждена сняться. Желаю ей скорейшего выздоровления. Надеюсь, она вскоре вернётся в тур».

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Источник — Twitter

(1 голос)

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Комментарии
    killiastorm
    online
      killiastorm, 04.06.2018 21:14
    0
    Брехло. Тебе, і всіх парашків вже давно всі знають, як облуплених.
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