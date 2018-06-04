Мария ШАРАПОВА: «Расстроена, что Серена снялась»

Сегодня Серена Уильямс снялась с Ролан-Гаррос-2018, из-за чего ее матч 4-го круга против Марии Шараповой не состоялся.

Россиянка призналась, что расстроилась травме своей соперницы:

«Я с нетерпением ждала матча с Сереной и очень расстроена тем, что она была вынуждена сняться. Желаю ей скорейшего выздоровления. Надеюсь, она вскоре вернётся в тур».