Мария ШАРАПОВА: «Расстроена, что Серена снялась»

Сегодня Серена Уильямс снялась с Ролан-Гаррос-2018, из-за чего ее матч 4-го круга против Марии Шараповой не состоялся.
Россиянка призналась, что расстроилась травме своей соперницы:
«Я с нетерпением ждала матча с Сереной и очень расстроена тем, что она была вынуждена сняться. Желаю ей скорейшего выздоровления. Надеюсь, она вскоре вернётся в тур».
Источник — Twitter
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