Победительница Свитолиной бездарно проиграла Кис

14:31 — samird

И не удержусь - передам привет долбодятлам, который пели, что Бузарнеску без пяти минут победител...

14:30 — Сергей Богданов

Да сетка просто шикарна, жаль Эля в который раз не использовала свой шанс

14:29 — samird

Это было понятно ещё по матчу с Элиной, который последняя проиграла сама себе. От Михаэлы требова...

14:21 — kon-al55

роналдиньо