Победительница Свитолиной бездарно проиграла Кис

Американка Мэдисон Кис стала первой четвертьфиналисткой «Ролан Гаррос» — 2018, обыграв румынку Михаэлу Бузарнеску в двух партиях — 6:1, 6:4. При этом Кис вела со счетом 6:1, 5:1.
Теннисистки провели на корте 1 час 6 минут. Кис выполнила 4 эйса, не сделала ни одной двойной ошибки и использовала все 4 заработанных брейк-пойнта. На счету Бузарнеску 5 двойных и 1 заработанный брейк-пойнт, который она реализовала. Подач навылет у Михаэлы не было.
Следующей соперницей Кис станет либо чешка Барбора, либо Юлия Путинцева из Казахстана.
Источник — Sport.ua
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