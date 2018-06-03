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Победительница Свитолиной бездарно проиграла Кис

Бузарнеску проиграла в два сета американке

  • 03.06.2018 13:48
  • 1002 просмотра
  • 9 комментариев
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Победительница Свитолиной бездарно проиграла Кис
Американка Мэдисон Кис  стала первой четвертьфиналисткой «Ролан Гаррос» — 2018, обыграв румынку Михаэлу Бузарнеску  в двух партиях — 6:1, 6:4. При этом Кис вела со счетом 6:1, 5:1.
 
 
Теннисистки провели на корте 1 час 6 минут. Кис выполнила 4 эйса, не сделала ни одной двойной ошибки и использовала все 4 заработанных брейк-пойнта. На счету Бузарнеску 5 двойных и 1 заработанный брейк-пойнт, который она реализовала. Подач навылет у Михаэлы не было.
 
Следующей соперницей Кис станет либо чешка Барбора, либо Юлия Путинцева из Казахстана.
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    vitaha33
    online
      vitaha33, 03.06.2018 14:07
    +2
    Барбора? Може правильно Барбора Стрицова?
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 03.06.2018 14:09
    0
    Думаю що і Еліна програла би Кіз. Просто є багато тенісисток, які тільки і готуються до шлемів, серед них і Кіз. Тому що це престиж і гроші. Вихід в 1/4 по- моєму по фінансах це більше ніж перемога в Римі. А Еліну просто готують до сезону без якихось акцентів. Тому і маємо найбільше серед усіх виграно турнірів за останні два роки, але жахливий виступ на головних турнірах. Зараз на Вімблдоні хоча б повторити минулорічний результат, але це буде архіскладно, потім США теж важко
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 03.06.2018 14:10
    +2
    Ну і судячи з можливих наступних суперниць, то Кіз уже у півфіналі
    Ссылка
    kon-al55
    online
      kon-al55, 03.06.2018 14:13
    +1
    вот он, уровень сегодняшней Свитолиной
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    mafiozi250
    online
      mafiozi250, 03.06.2018 14:17
    +1
    Сначала подумал , что на фото мужик
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    kon-al55
    online
      kon-al55, 03.06.2018 14:21
    +1
    mafiozi250, 03.06.2018 14:17
    Сначала подумал , что на фото мужик
    роналдиньо
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    samird
    online
      samird, 03.06.2018 14:29
    +1
    Это было понятно ещё по матчу с Элиной, который последняя проиграла сама себе. От Михаэлы требовалось только подыграть. Тренерский штаб за такую подготовку к главному Шлему надо на кол посадить.
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    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 03.06.2018 14:30
    +1
    dudigo78, 03.06.2018 14:10
    Ну і судячи з можливих наступних суперниць, то Кіз уже у півфіналі
    Да сетка просто шикарна, жаль Эля в который раз не использовала свой шанс
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    samird
    online
      samird, 03.06.2018 14:31
    0
    И не удержусь - передам привет долбодятлам, который пели, что Бузарнеску без пяти минут победительница РГ. Умнейте уже!
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