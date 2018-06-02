Ролан Гаррос. Серена Уильямс разобралась с Гергес

Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс (SR) вышла в четвёртый круг Ролан Гаррос, обыграв немку Юлии Гёргес (11) в двух сетах — 6:3, 6:4.
Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут. Уильямс выполнила 3 эйса, допустила 3 двойные ошибки и использовала 3 брейк-пойнта из 11. На счету Гёргес 11 подач навылет, 2 двойные и 1 заработанный брейк-пойнт, который она реализовала.
Ролан Гаррос, третий круг
Юлия Гёргес - Серена Уильямс - 3:6, 4:6
Бывшая первая ракетка мира, Серена Уильямс в четвертом круге сыграет с россиянкой Марией Шараповой (28). По личным встречам американка ведёт со счётом 19-2, причём Мария побеждала только в 2004 году.
Источник — Sport.ua
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