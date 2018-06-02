Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Ролан Гаррос. Серена Уильямс разобралась с Гергес

Американка вышла в четвертый круг, где сыграет с Шараповой

  • 02.06.2018 21:45
  • 576 просмотров
  • 9 комментариев
Метки
Getty Images. Серена Уильямс
© Getty Images. Серена Уильямс
Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс (SR) вышла в четвёртый круг Ролан Гаррос, обыграв немку Юлии Гёргес (11) в двух сетах — 6:3, 6:4. 
 
Теннисистки провели на корте 1 час 16 минут. Уильямс выполнила 3 эйса, допустила 3 двойные ошибки и использовала 3 брейк-пойнта из 11. На счету Гёргес 11 подач навылет, 2 двойные и 1 заработанный брейк-пойнт, который она реализовала. 
 
Ролан Гаррос, третий круг
Юлия Гёргес - Серена Уильямс - 3:6, 4:6
 
Бывшая первая ракетка мира, Серена Уильямс в четвертом круге сыграет с россиянкой Марией Шараповой (28). По личным встречам американка ведёт со счётом 19-2, причём Мария побеждала только в 2004 году.
 

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Dastin Fors
    online
      Dastin Fors, 02.06.2018 21:48
    -3
    Мутант...
    Ссылка
    ruslan17c
    online
    ruslan17c, 02.06.2018 22:02
    0
    Дуже цікавий матч нас очікує
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 02.06.2018 22:03
    +3
    після першого її матчу думав, що на таких тенісистках як Гергес буде привал. Але Серена з кожною грою додає. Якщо ще й мельдоняшку пройде, то це взагалі буде мегасенсація. Хоча я в це не дуже і вірю, але надіюсь)
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 02.06.2018 22:16
    0
    Навіть і не знаю чому суперниці не можуть протиставити серйозну опозицію Серені: у Гергес сьогодні окрім відтренованої роками подачі з великою кількістю ейсів ну зовсім нічого не виходило. Та ж Барті виграла в американки перший сет, а далі кудись зникла з корту і лишилась лише її бліда тінь. Зрештою, подивимся як Серена буде з ТОПами грати, але те що американка додає з кожною грою на турнірі це факт...
    Ссылка
    bog829
    online
      bog829, 02.06.2018 22:25
    0
    Я вообще не понимал, зачем она вернулась и не завершила карьеру, но если так как сегодня немка с боязнью будут выходить на корт, старушка еще может попылить, особенно на траве
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 02.06.2018 22:52
    0
    dudigo78, 02.06.2018 22:03
    після першого її матчу думав, що на таких тенісистках як Гергес буде привал. Але Серена з кожною грою додає. Якщо ще й мельдоняшку пройде, то це взагалі буде мегасенсація. Хоча я в це не дуже і вірю, але надіюсь)
    Думаю, мельдоняшка ее должна разобрать без особых проблем.
    Ссылка
    vit-2
    online
      vit-2, 02.06.2018 22:58
    0
    Stanislav Matusevych, 02.06.2018 22:52
    dudigo78, 02.06.2018 22:03 після першого її матчу думав, що на таких тенісистках як Гергес буде привал. Але Серена з кожною грою додає. Якщо ще й мельдоняшку пройде, то це взагалі буде мегасенсація. Хоча я в це не дуже і вірю, але надіюсь) Думаю, мельдоняшка ее должна разобрать без особых проблем.
    Ну, по ігровому тонусу ніби й так, але ж статистика особистих зустрічей теж має велике значення. Не дарма ж Маша обігрувала Серену востаннє 14 років назад. Припущу, що це тому що в неї комплекс перед американкою і вона банально не зможе показати свою кращу гру, тому вчергове програє Серені.
    Ссылка
    bog829
    online
      bog829, 02.06.2018 23:01
    0
    vit-2, 02.06.2018 22:58
    Stanislav Matusevych, 02.06.2018 22:52 dudigo78, 02.06.2018 22:03 після першого її матчу думав, що на таких тенісистках як Гергес буде привал. Але Серена з кожною грою додає. Якщо ще й мельдоняшку пройде, то це взагалі буде мегасенсація. Хоча я в це не дуже і вірю, але надіюсь) Думаю, мельдоняшка ее должна разобрать без особых проблем. Ну, по ігровому тонусу ніби й так, але ж статистика особистих зустрічей теж має велике значення. Не дарма ж Маша обігрувала Серену востаннє 14 років назад. Припущу, що це тому що в неї комплекс перед американкою і вона банально не зможе показати свою кращу гру, тому вчергове програє Серені.
    Хотелось бы, но думаю не в этот раз, плохо двигается Серена для грунта
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 02.06.2018 23:15
    0
    якщо мельдоняшка зіграє так, як вона грала до Риму, то навіть в такої Серени шинси є, але якщо вона покаже рівень останнього місяця, то результат прогнозований. Взагалі по тих матчах, що я бачив, як би мені не було прикро, але Шарапова одна з головних претендентів на виграш турніру
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.