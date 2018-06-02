Мария ШАРАПОВА: «Жду встречи с Сереной Уильямс»

Сегодня Мария Шарапова легко обыграла Каролину Плишкову и вышла в четвертый раунд Ролан Гаррос. Там она может встретиться с Сереной Уильямс, которая в эти минуты играет с Юлией Гергес.

Шарапова призналась, что несмотря на ужасную историю личных встреч (2-19, при чем обе победы Мария одержала в 2004 году), она ждет матча с Уильямс:

«Каждый раз, когда выходишь на корт против Серены, понимаешь, кому ты противостоишь, знаешь, что это настоящий вызов. Несмотря на наш с ней счёт личных встреч, я всегда жду матчей с лучшими игроками в мире. Если она выиграет в третьем круге, то буду с нетерпением дожидаться встречи с ней.

Когда мы с Сереной выходим друг на друга или просто попадаем в одну четверть сетки, это вызывает пристальное внимание. Это ни для кого не секрет.

Я хочу играть с лучшими, и, победив сегодня шестую ракетку мира, вероятно, получила такую возможность. Ради таких матчей я и продолжаю выступать».