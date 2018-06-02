Ролан Гаррос. Плишкова без борьбы проиграла Шараповой

Шестая сеяная Каролина Плишкова зачехлила ракетку на Открытом чемпионате Франции по теннису. Чешка еще до начала турнира была определена в категорию неудачниц, ведь ей досталась ужасно трудная сетка.

В третьем круге ей выпало встретиться с двукратной победительницей Ролан Гаррос Марией Шараповой, которая в двух сетах отдала Каролине всего 3 гейма.

Ролан Гаррос. Третий круг

Каролина Плишкова (Чехия) – Мария Шарапова (Россия) – 2:6, 1:6

Результат данного поединка пошел на пользу Элине Свитолиной, которая вчера проиграла румынке Михаэле Бузарнеску и потеряла в рейтинге 300 очков.

Так вот Плишкова потеряла 650 и в ближайшее время не сможет потеснить украинку с высоких позиций. Более того, Каролина рискует опуститься на восьмое место.