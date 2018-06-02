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Ролан Гаррос. Плишкова без борьбы проиграла Шараповой

Чешская теннисистка досрочно завершила грунтовый сезон

  • 02.06.2018 15:57
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Getty Images. Мария Шарапова
© Getty Images. Мария Шарапова
Шестая сеяная Каролина Плишкова зачехлила ракетку на Открытом чемпионате Франции по теннису. Чешка еще до начала турнира была определена в категорию неудачниц, ведь ей досталась ужасно трудная сетка. 
 
В третьем круге ей выпало встретиться с двукратной победительницей Ролан Гаррос Марией Шараповой, которая в двух сетах отдала Каролине всего 3 гейма.
 
Ролан Гаррос. Третий круг
Каролина Плишкова (Чехия) – Мария Шарапова (Россия) – 2:6, 1:6
 

Результат данного поединка пошел на пользу Элине Свитолиной, которая вчера проиграла румынке Михаэле Бузарнеску и потеряла в рейтинге 300 очков.
 
Так вот Плишкова потеряла 650 и в ближайшее время не сможет потеснить украинку с высоких позиций. Более того, Каролина рискует опуститься на восьмое место.
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Источник — Sport.ua

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