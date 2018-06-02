Ролан Гаррос. Марин Чилич уничтожил Джонсона на подаче

Марин Чилич (3), действующий финалист Уимблдона и Australian Open, вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос». В третьем круге хорват уверенно обыграл американца Стива Джонсона — 6:3, 6:2, 6:4.

Поединок продлился всего 1 час 37 минут. Чилич выполнил 9 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету Джонсона 2 подачи навылет и 3 двойные. Брейк-пойнтов у американского теннисиста не было. За весь матч он выиграл всего 11 очков на приёме.

Ролан Гаррос, третий круг

Марин Чилич - Стив Джонсон - 6:3, 6:2, 6:4