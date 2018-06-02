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Ролан Гаррос. Марин Чилич уничтожил Джонсона на подаче

Хорват за полтора часа разобрался с Стивом Джонсоном

  • 02.06.2018 20:44
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Getty Images. Марин Чилич
© Getty Images. Марин Чилич
Марин Чилич (3), действующий финалист Уимблдона и Australian Open, вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос». В третьем круге хорват уверенно обыграл американца Стива Джонсона — 6:3, 6:2, 6:4. 
 
Поединок продлился всего 1 час 37 минут. Чилич выполнил 9 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету Джонсона 2 подачи навылет и 3 двойные. Брейк-пойнтов у американского теннисиста не было. За весь матч он выиграл всего 11 очков на приёме. 
 
Ролан Гаррос, третий круг
Марин Чилич - Стив Джонсон - 6:3, 6:2, 6:4
 
Следующий соперник Марина — итальянец Фабио Фоньини (18).
 

 

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Источник — Sport.ua

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