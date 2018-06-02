Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Ролан Гаррос. Надаль не испытал проблем с Гаске

Испанец в трех сетах обыграл француза

  • 02.06.2018 18:22
  • 92 просмотра
  • 0 комментариев
Метки
Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль
Испанец Рафаэль Надаль (1) уверенно вышел в четвёртый раунд «Ролан Гаррос», нанеся поражение французу Ришару Гаске (27) со счётом 6:3, 6:2, 6:2. 
 
Поединок продолжался ровно два часа. Надаль выполнил 3 эйса, допустил 2 двойные ошибки и использовал 6 брейк-пойнтов из 9. На счету Гаске 8 подач навылет, 1 двойная и 1 реализованный брейк-пойнт из 2. 
 
Ролан Гаррос, третий круг
Рафаэль Надаль - Ришар Гаске - 6:3, 6:2, 6:2
 
В четвертом круге Надаль сыграет с немецким теннисистом Максимильяном Мартерером.
 
 

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.