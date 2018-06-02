Ролан Гаррос. Надаль не испытал проблем с Гаске

Испанец Рафаэль Надаль (1) уверенно вышел в четвёртый раунд «Ролан Гаррос», нанеся поражение французу Ришару Гаске (27) со счётом 6:3, 6:2, 6:2.
Поединок продолжался ровно два часа. Надаль выполнил 3 эйса, допустил 2 двойные ошибки и использовал 6 брейк-пойнтов из 9. На счету Гаске 8 подач навылет, 1 двойная и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.
Ролан Гаррос, третий круг
Рафаэль Надаль - Ришар Гаске - 6:3, 6:2, 6:2
В четвертом круге Надаль сыграет с немецким теннисистом Максимильяном Мартерером.
Напомним, ранее в четвертый круг вышел Новак Джокович.
Источник — Sport.ua
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