Ролан Гаррос. Джокович дожал Баутисту-Агута

Экс-первая ракетка мира Новак Джокович (20) в третьем круге Открытого чемпионата Франции обыграл испанского теннисиста Роберто Баутиста-Агута (13) со счётом 6:4, 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 6:2.
Матч длился 3 часа 48 минут. Серб выполнил 10 подач навылет, допустил 3 двойные ошибки, реализовал 8 брейк-пойнтов из 18, активно выиграл 51 очко и допустил 43 невынужденные ошибки. На счету испанца 3 эйса, 2 двойные ошибки, 3 упущенных брейк-пойнта и 42 виннера.
Ролан Гаррос. 3-й круг
Роберто Баутиста-Агут (Испания) - Новак Джокович (Сербия) 4:6, 7:6, 6:7, 2:6.
В четвёртом круге Ролан Гаррос Джокович встретится с испанцем Фернандо Вердаско (30), который ранее выбил с турнира Григора Димитрова (4).
В четвёртом круге соревнований в столице Франции 12-кратный победитель турниров «Большого шлема» сыграет с испанцем Фернандо Вердаско (30), ранее обыгравшим болгарина Григора Димитрова (4).
Источник — Sport.ua
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