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Ролан Гаррос. Вердаско разобрался с Димитровым в трех сетах

34-летний ветеран не оставил шансов четвертому номеру посева

  • 01.06.2018 15:11
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Getty Images. Фернандо Вердаско
© Getty Images. Фернандо Вердаско
Четвертый сеяный на Открытом чемпионате Франции по теннису Григор Димитров досрочно покинул турнир. В матче третьего круга болгарин в трех сетах уступил опытному испанцу Фернандо Вердаско.
 
Игра продолжалась 2 часа 24 минут. На счету Димитрова 7 эйсов и 5 двойных ошибок, Вердаско подал 2 подачи на вылет, реализовал 6 брейкпоинтов из 10. 
 
Ролан Гаррос. Третий круг
Фернандо Вердаско (Испания) – Григор Димитров (Болгария) – 5:7, 6:3, 6:7 (8:10)
 
В следующем круге Вердаско встретится с победителем матча Роберто Баутиста-Агут – Новак Джокович.
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Источник — Sport.ua

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