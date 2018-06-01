Ролан Гаррос. Вердаско разобрался с Димитровым в трех сетах

Та що ви плетете про "дуже добре грала румунка"? Ви подивіться, скільки невимушених пом...

опять полились потоки грязи на Элину от так называемых "патриотов"

ахах олько не бикуй.хто тобі винен шо ставка не зайшла

Эта "сенсация" закончится в следующем раунде. А Элина играла поосты безобразно. И, если...

16:40 — gudini1977

Кстати действительно, пора бы и на толкового тренера раскошелится.

16:39 — Daren44

Ага, драматичный для Элины разве что, румынка особо не напрягалась.

16:38 — gudini1977

Отмучилась. Вышла играть без плана на игру. Обидно, что на пути к полуфиналу, реально больше никт...