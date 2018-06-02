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Новак ДЖОКОВИЧ: «Не чувствую себя истощенным»

Серб рассказал о победе над Роберто Баутистой-Агутом

  • 02.06.2018 17:00
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Getty Images. Новак Джокович
© Getty Images. Новак Джокович

Вчера Новак Джокович в третьем раунде Ролан Гаррос в 4 сетах одержал непростую победу над Роберто Баутистой-Агутом – 6:4, 6:7, 7:6, 6:2.

Экс-первая ракетка мира прокомментировал свой успех:

«Это был отличный матч, который продолжался почти четыре часа. Соперник не собирался сдаваться, на подобном уровне победу необходимо заслужить. За последнее время я провел не так много матчей, поэтому любой успех очень важен.

Конечно, не хочется проводить по четыре-пять часов в каждом поединке, но это был хороший тест. Последний сет был лучшим из тех, которые я провел на турнире. Не чувствую себя истощенным, и это хорошая новость.

Иногда необходимо громко закричать или бросить ракетку на землю, чтобы разбудить самого себя. Порой это позволяет сбросить с себя напряжение, но иногда это не помогает. Тяжело отыскать оптимальный вариант. Я не всегда могу гордиться поведением на корте, но спортсмену непросто контролировать эмоции».

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