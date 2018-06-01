Серена УИЛЬЯМС: «Было много ошибок в первом сете»

Вчера во втором раунде Ролан Гаррос Серена Уильямс одержала непростую победу над Эшли Барти в трех сетах – 3:6, 6:3, 6:4.

Американка поделилась впечатлениями от игры:

«Не могу сказать, что в первом сете я играла плохо. Просто у меня не получались удары, но идеи были правильные – и выходы к сетке, и направления ударов. Я просто не попадала в корт. Было много ошибок, так что я сказала себе, что должна сократить их количество, выйти на корт и бороться. Это я и сделала.

У меня всегда было это желание побеждать. Слава богу, я родилась с ним. А это ведь турнир «Большого шлема», первый для меня после возвращения. Я хочу сыграть здесь как можно лучше.

Чтобы сейчас быть здесь, я прошла долгий путь и очень упорно работала на протяжении длительного времени. Сейчас я просто надеюсь, что с каждым матчем буду играть все лучше и лучше. Хочу когда-нибудь сказать дочери, что я делала все, чтобы играть на максимуме».