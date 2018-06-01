Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Серена УИЛЬЯМС: «Было много ошибок в первом сете»

Американка прокомментировала победу над Эшли Барти

  • 01.06.2018 08:22
  • 827 просмотров
  • 4 комментария
Метки
Getty Images. Серена Уильямс
© Getty Images. Серена Уильямс

Вчера во втором раунде Ролан Гаррос Серена Уильямс одержала непростую победу над Эшли Барти в трех сетах – 3:6, 6:3, 6:4.

Американка поделилась впечатлениями от игры:

«Не могу сказать, что в первом сете я играла плохо. Просто у меня не получались удары, но идеи были правильные – и выходы к сетке, и направления ударов. Я просто не попадала в корт. Было много ошибок, так что я сказала себе, что должна сократить их количество, выйти на корт и бороться. Это я и сделала.

У меня всегда было это желание побеждать. Слава богу, я родилась с ним. А это ведь турнир «Большого шлема», первый для меня после возвращения. Я хочу сыграть здесь как можно лучше.

Чтобы сейчас быть здесь, я прошла долгий путь и очень упорно работала на протяжении длительного времени. Сейчас я просто надеюсь, что с каждым матчем буду играть все лучше и лучше. Хочу когда-нибудь сказать дочери, что я делала все, чтобы играть на максимуме».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    warriorkiokusin
      warriorkiokusin, 01.06.2018 08:31
    -1
    А при чем тут бокс? Эта ветка для любителей бокса. Редакторы очнитесь
    Ссылка
    nm1607
      nm1607, 01.06.2018 08:53
    -2
    warriorkiokusin, 01.06.2018 08:31
    А при чем тут бокс? Эта ветка для любителей бокса. Редакторы очнитесь
    Та як при чому? Така бабище в теніс грає? Їй хіба що у боротьбу сумо. Тому редактор, як побачив цю страшилку, а ще в її "тенісному вбранні", так зразу в нього в голові все перевернулося. Бокс. то ще делікатно сакззано.
    Ссылка
    Eurospring
      Eurospring, 01.06.2018 09:02
    0
    nm1607, 01.06.2018 08:53
    warriorkiokusin, 01.06.2018 08:31 А при чем тут бокс? Эта ветка для любителей бокса. Редакторы очнитесь Та як при чому? Така бабище в теніс грає? Їй хіба що у боротьбу сумо. Тому редактор, як побачив цю страшилку, а ще в її "тенісному вбранні", так зразу в нього в голові все перевернулося. Бокс. то ще делікатно сакззано.

    Був про тебе кращої думки.
    Ссылка
    liverpoolfan85
    online
    liverpoolfan85, 01.06.2018 09:07
    0
    Боксёрша Серена
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.