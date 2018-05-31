Козлова покинула Ролан Гаррос

Вчера Катерина Козлова прекратила борьбу на Ролан Гаррос в одиночном разряде, уступив Катерина Синяковой. Теперь же украинка прекратила борьбу и в парном разряде.

В первом круге Козлова вместе с аргентинкой Марией Иригойен встречалась с немецко-американским дуэтом Карина Виттхефт/Кэйтлин Кристиан.

Козлова и Иригойен выиграли первый сет со счетом 6:4, однако после этого упустили инициативу и проиграли следующие две партии. Матч продолжался 1 час и 35 минут.

Женский парный разряд. Первый раунд

Кэйтлин Кристиан (США)/Карин Виттхефт (Германия) – Катерина Козлова (Украина)/Мария Иригойен (Аргентина) – 4:6, 6:3, 6:1