Ролан Гаррос. Козлова не сумела пробиться в третий раунд

Украинская теннисистка Катерина Козлова не смогла выйти в третий круг Открытого чемпионата Франции. В матче второго раунда украинка в трех сетах проиграла Катерине Синяковой из Чехии (№54 WTA).

Ролан Гаррос. Второй круг

Катерина Козлова (Украина) – Катерина Синякова (Чехия) – 7:6(4), 4:6, 4:6

Козлова начала поединок немного хуже соперницы, хоть и выиграла два первых гейма. Украинка много ошибалась и никак не могла полноценно войти в игру. Синякова выиграла 4 гейма подряд и была близка к тому, чтобы забрать первый сет. К счастью, при счете 3:5 украинка реализовала брейкпоинт, из-за чего чешка не на шутку распсиховалась. Падение в следующем гейме еще больше ее разозлило и Синякова едва смогла перевести партию на тай-брейк, который все же проиграла. Козлова завершила партию мощным эйсом.

Второй сет прошел под диктовку чешки. Она быстро вырвалась вперед, сделав два брейка. Козлова попыталась отыграться, но потеряно было слишком много.

В третьей партии ситуация повторилась, но на этот раз украинка смогла догнать соперницу. К сожалению, рывок забрал слишком много сил и при счете 4:4 она под ноль отдала подачу Синяковой. Чешка воспряла духом и легко довела матч до победы. Обе теннисистки завершали поединок с повреждениями, поэтому качество тенниса было соответствующим.

Напомним, что это был всего второй матч 1/32 финала для Козловой на турнирах Большого Шлема. В первом круге Ролан Гароос-2018 она сенсационно обыграла действующую чемпионку Алену Остапенко из Латвии. 24-летняя украинка продолжит борьбу на кортах Парижа в парном разряде.

В третьем раунде Катерина Синякова сыграет со своей соотечественницей Барборой Стрыцовой.