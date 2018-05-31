Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Козлова/Иригойен – Виттхефт/Кристиан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка первого круга парного разряда Ролан Гаррос

  • 31.05.2018 12:05
  • 231 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Jimmie48 Photography. Катерина Козлова
© Jimmie48 Photography. Катерина Козлова

31 мая на Открытом чемпионате Франции по теннису украинка Катерина Козлова сыграет поединок первого круга парного разряда. В дуэте с Марией Иригойен из Аргентины она сразится против немецко-американской пары Карина Виттхефт / Кейтлин Кристиан. 

Матч будет сыгран первым запуском на 16-м корте. Время начала матча – 12:00 по Киеву.

Котировки букмекеров: 1,85 против 1,95.

Напомним, вчера Козлова прекратила борьбу в одиночном разряде.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ

 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.