Козлова/Иригойен – Виттхефт/Кристиан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12:12 — vitek-1221-kherson

"" Как только у донецкого клуба появляется опасность, на наши матчи назначают трех арби...

12:05 — Informozavr2011

Зато Ахметов, который привёл войну на Донбасс и по вине которого и таких как он - гибнут мирные л...

12:04 — jekavayp

Просто купленное с потрохами ФФУ.Все намного прозаичнее

12:03 — jekavayp

то есть то что твоя копанка уже который год строит свою информ платформу на ненависти к ДК ты не ...

12:02 — Informozavr2011

Чучело! А ты и есть школота и не просто школота а самая настоящая ГНИЛЬ! Так что не зли меня сего...