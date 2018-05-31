Козлова/Иригойен – Виттхефт/Кристиан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

31 мая на Открытом чемпионате Франции по теннису украинка Катерина Козлова сыграет поединок первого круга парного разряда. В дуэте с Марией Иригойен из Аргентины она сразится против немецко-американской пары Карина Виттхефт / Кейтлин Кристиан.
Матч будет сыгран первым запуском на 16-м корте. Время начала матча – 12:00 по Киеву.
Котировки букмекеров: 1,85 против 1,95.
Напомним, вчера Козлова прекратила борьбу в одиночном разряде.
Источник — Sport.ua
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