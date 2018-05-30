ДЖОКОВИЧ: «Не удовлетворен своей игрой»

Сегодня Новак Джокович в матче второго круга Ролан Гаррос обыграл Хауме Муньяра со счетом 7:6, 6:4, 6:4.
Экс-первая ракетка мира признался, что ждал от себя большего:
«Нужно отдать должное сопернику, который показал хороший теннис и сражался до последнего розыгрыша. По правде говоря, я не удовлетворён собственной игрой, поскольку по ходу матча пережил немало взлётов и падений.
Впрочем, я действовал правильно в нужный момент, и этого хватило для итоговой победы. Надеюсь, что в следующих встречах смогу проявить себя гораздо лучше».
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