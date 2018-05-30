Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ДЖОКОВИЧ: «Не удовлетворен своей игрой»

Новак Джокович – о победе над Хауме Муньяром

  • 30.05.2018 23:17
  • 139 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images. Новак Джокович
© Getty Images. Новак Джокович

Сегодня Новак Джокович в матче второго круга Ролан Гаррос обыграл Хауме Муньяра со счетом 7:6, 6:4, 6:4.

Экс-первая ракетка мира признался, что ждал от себя большего:

«Нужно отдать должное сопернику, который показал хороший теннис и сражался до последнего розыгрыша. По правде говоря, я не удовлетворён собственной игрой, поскольку по ходу матча пережил немало взлётов и падений.

Впрочем, я действовал правильно в нужный момент, и этого хватило для итоговой победы. Надеюсь, что в следующих встречах смогу проявить себя гораздо лучше».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.