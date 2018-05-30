Ролан Гаррос. Джокович сыграет в третьем круге

Экс-первая ракетка мира Новак Джокович вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции. Во втором матче на турнире серб в трех сетах разорбарлся с испанцем Хауме Муньяром.
Ролан Гаррос. Второй круг
Новак Джокович (Сербия) – Хауме Муньяр (Испания) – 7:6(1), 6:4, 6:4
За 2 часа 19 минут Джокович выполнил 3 эйса, допустил 5 двойных ошибок, реализовал 5 брейкпойнтов из 7 и допустил 33 невынужденные ошибки. На счету Муньяра 3 эйса, 3 двойные ошибки, 4 упущенных брейкпойнтов и 28 виннерсов.
В третьем круге Джокович встретится с Робертом Баутистой-Агутом из Испании.
Напомним, в первом круге Ролан Гаррос Новак обыграл бразильца Рожерио Дутру да Силву.
Источник — Sport.ua
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