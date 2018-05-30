Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Ролан Гаррос. Джокович сыграет в третьем круге

Сербский теннисист продолжает борьбу за второй титул на Открытом чемпионате Франции

  • 30.05.2018 16:50
  • 276 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty images. Новак Джокович
© Getty images. Новак Джокович
Экс-первая ракетка мира Новак Джокович вышел в третий круг Открытого чемпионата Франции. Во втором матче на турнире серб в трех сетах разорбарлся с испанцем Хауме Муньяром.
 
Ролан Гаррос. Второй круг
Новак Джокович (Сербия) – Хауме Муньяр (Испания) – 7:6(1), 6:4, 6:4
 
За 2 часа 19 минут Джокович выполнил 3 эйса, допустил 5 двойных ошибок, реализовал 5 брейкпойнтов из 7 и допустил 33 невынужденные ошибки. На счету Муньяра 3 эйса, 3 двойные ошибки, 4 упущенных брейкпойнтов и 28 виннерсов. 
 
В третьем круге Джокович встретится с Робертом Баутистой-Агутом из Испании.
 
Напомним, в первом круге Ролан Гаррос Новак обыграл бразильца Рожерио Дутру да Силву.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.