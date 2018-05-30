Ролан Гаррос. Джокович сыграет в третьем круге

Титулы выигрывают, еще, и тренеры, автор об этом не знает? Дешам не из числа таких.

Так уже заплатили в 2010 году. Будут показывать не будут показывать деньги уже заплатили.

Да вы хоть по обсерайтесь не кто интер и пальцем не тронет!

Слава тебе господи! Хоть будет где посмотреть!! СПС Интер

17:22 — romeo_xai

АХАХАХ... весь год писать про ФФП для ПСЖ, и что им нужно продать пол состава и тут такое, на теб...

17:02 — José María Gutiérrez Hernández

на самом деле это было бы сильно, Неймар только в тень попадёт