Ролан Гаррос. Джокович вышел во второй круг

В первом круге Ролан Гаррос Новак Джокович встречался с бразильцем Рожерио Дутрой да Силвой.
Более титулованный Джокович выиграл в трех сетах 6:3, 6:4, 6:4.
Следующим соперником Новака будет победитель пары Давид Феррер - Хуама Мунар.
Источник — Sport.ua
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Он же еще вчера или позавчера снялся с турнира.
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