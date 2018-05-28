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Ролан Гаррос. Джокович вышел во второй круг

Серб Новак Джокович продолжает борьбу за титул

  • 28.05.2018 17:39
  • 126 просмотров
  • 2 комментария
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Getty images. Новак Джокович
© Getty images. Новак Джокович

В первом круге Ролан Гаррос Новак Джокович встречался с бразильцем Рожерио Дутрой да Силвой.

Более титулованный Джокович выиграл в трех сетах 6:3, 6:4, 6:4.

Следующим соперником Новака будет победитель пары Давид Феррер - Хуама Мунар.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Василий Лавренюк
      Василий Лавренюк, 28.05.2018 17:45
    0
    А почему матч долгополова отменили?
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    ajvanavs
    online
      ajvanavs, 28.05.2018 17:50
    0
    Василий Лавренюк, 28.05.2018 17:45
    А почему матч долгополова отменили?

    Он же еще вчера или позавчера снялся с турнира.
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