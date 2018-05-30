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Ролан Гаррос. Халеп не без проблем преодолела первый круг

Первая ракетка мира провалилась в стартовой партии, но вовремя собралась и разгромила соперницу

  • 30.05.2018 14:14
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Getty Images. Симона Халеп
© Getty Images. Симона Халеп
Первая ракетка мира Симона Халеп вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции. В поединке первого раунда румынка в трех сетах переиграла Элисон Риск из США.
 
Ролан Гаррос. Первый круг
Симона Халеп (Румыния) – Элисон Риск (США) – 2:6, 6:1, 6:1
 
Теннисистки провели на корте 1 час 37 минут. Халеп записала в свой актив 20 виннерсов и реализовала 7 брейкпойнтов из 11, допустив 28 невынужденных ошибок. На счету Риск 1 эйс, 3 двойных ошибки и 4 реализованных брейкпойнта из 7.
 
Во втором круге Симона Халеп сыграет с еще одной американкой Тейлор Таунсенд.
 
Ранее в третий круг вышла Элина Свитолина.
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Источник — Sport.ua

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