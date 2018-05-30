Ролан Гаррос. Халеп не без проблем преодолела первый круг

Первая ракетка мира Симона Халеп вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции. В поединке первого раунда румынка в трех сетах переиграла Элисон Риск из США.

Ролан Гаррос. Первый круг

Симона Халеп (Румыния) – Элисон Риск (США) – 2:6, 6:1, 6:1

Теннисистки провели на корте 1 час 37 минут. Халеп записала в свой актив 20 виннерсов и реализовала 7 брейкпойнтов из 11, допустив 28 невынужденных ошибок. На счету Риск 1 эйс, 3 двойных ошибки и 4 реализованных брейкпойнта из 7.

Во втором круге Симона Халеп сыграет с еще одной американкой Тейлор Таунсенд.