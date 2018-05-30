Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Серена Уильямс в роли кошки Ваканды

Американская теннисистка прокомментировала свой наряд на Ролан Гаррос

  • 30.05.2018 01:36
  • 12 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images. Серена Уильямс
© Getty Images. Серена Уильямс
Экс-первая ракетка мира в первом круге Открытого чемпионата Франции победила Кристину Плишкову (7:6, 6:4). 36-летняя американка, вернувшаяся на корт после рождения дочери, выступала в черном облегающем костюме.
 
«Я называю это костюмом кошки Ваканды. В нем я себя чувствую принцессой воинов. Это круто!» - сказала Серена Уильямс.
 
Ваканда - вымышленная африканская страна с развитыми технологиями из комиксов студии Marvel. Уильямс, возможно, намекала на Черную Пантеру, супергероя и короля Ваканды.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — BBC

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.