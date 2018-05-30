Серена Уильямс в роли кошки Ваканды

Экс-первая ракетка мира в первом круге Открытого чемпионата Франции победила Кристину Плишкову (7:6, 6:4). 36-летняя американка, вернувшаяся на корт после рождения дочери, выступала в черном облегающем костюме.
«Я называю это костюмом кошки Ваканды. В нем я себя чувствую принцессой воинов. Это круто!» - сказала Серена Уильямс.
Ваканда - вымышленная африканская страна с развитыми технологиями из комиксов студии Marvel. Уильямс, возможно, намекала на Черную Пантеру, супергероя и короля Ваканды.
Источник — BBC
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