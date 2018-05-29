Серена Уильямс стартовала с победы на Ролан Гаррос

Американка Серена Уильямс вышла во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв чешку Кристину Плишкову в двух партиях — 7:6 (7:4), 6:4. Для Уильямс это первый матч после поражения от японки Наоми Осаки на старте турнира в Майами.

Поединок продолжался 1 час 46 минут. Серена 13 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и использовала 3 брейк-пойнта из 4. На счету Плишковой 15 эйсов, 3 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 8. По ходу первой партии брейков не было.

Кристина Плишкова еще ни разу не побеждала на Ролан Гаррос. До сегодняшнего матча 3 поражения в первом раунде квалификации и 3 поражения в первом круге. Традиция пока сохраняется. Серена Уильямс всего раз в карьере уступала в первом круге турниров Большого шлема (Ролан Гаррос-2012, Виржини Раззано). Напомним, что Уильямс-младшая – трехкратная чемпионка «Ролан Гаррос» (2002, 2013, 2015)

Следующей соперницей Уильямс будет австралийка Эшли Барти, разгромившая россиянку Наталью Вихлянцеву.