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УИЛЬЯМС: «Я проделала серьезную работу на корте и за его предалами»

Американская теннисистка прокомментировала победу на старте Ролан Гаррос

  • 29.05.2018 22:05
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Getty Images. Серена Уильямс
© Getty Images. Серена Уильямс
Cерена Уильямс довольна своим результатом в первом матче Открытого чемпионате Франции. 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» обыграла чешку Кристину Плишкову со счётом 7:6 (7:4), 6:4. 
 
«Думаю, что матч прошёл хорошо. Это была далеко не самая лёгкая игра, поскольку на старте мы выполнили достаточное количество эйсов. Я осознавала, что должна была хорошо действовать на своей подаче, поскольку в таком поединке не стоит рассчитывать на затяжные розыгрыши. Мне пришлось нелегко, поскольку нужно было обрести игровой ритм, а количество подач навылет не уменьшалось. Я чувствую, что нахожусь на правильном пути. Знаете, я проделала серьёзную работу и на корте, и за его пределами. Надеюсь, что теперь всё это выльется в соответствующие результаты», — приводит слова Уильямс официальный сайт тура. 
 
Следующей соперницей Уильямс будет австралийка Эшли Барти (17), разгромившая россиянку Наталью Вихлянцеву
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Источник — WTA

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