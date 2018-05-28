КОЗЛОВА: «Я молилася, щоб взагалі могла зіграти на Ролан Гаррос»

У першому раунді Відкритого чемпіонату Франції Катерина Козлова з рахунком 7-5, 6-3 обіграла Олену Остапенко з Латвії, торішню переможницю мейджора.

«Емоції після перемоги над чинною чемпіонкою, очевидно, приголомшливі. Я нічого не очікувала від цього матчу, просто вийшла насолодитися часом на корті, бо раніше я навіть не була впевнена, що зіграю на Ролан Гаррос. Хоча я вийшла на корт з вільним настроєм, що мені нема чого програвати, але, звичайно, було хвилювання. Центральний корт, перше коло, 2,5 місяці без матчів, але, думаю, я впоралася з цим. На мені було не так багато тиску, що допомогло.

Якою була реакція, коли дізналася результати жеребкування? Я сміялася, бо не очікувала, що буду грати з чинною чемпіонкою (сміється). Але я прийняла це, мовляв, окей, це Відкритий чемпіонат, це життя. Що я можу зробити? Я не можу це змінити. Мені просто потрібно вийти на корт і робити найкраще, що я вмію. Як я вже сказала, я була щаслива опинитися на турнірі, тому скаржитися мені було не на що.

Я намагалася, чесно кажучи, не думати, як взагалі пройде матч, чи зможу я виграти, я відганяла всі думки. Не хотіла представляти результат в підсумку, намагалася бути в теперішньому моменті. Наприкінці це вийшло дуже емоційно, тому що я не загадувала наперед. 2,5 місяці тому я не уявляла, що буду грати Париж, перше коло, чинна чемпіонка... Я не могла б уявити, що зможу грати, не те що б обігрувати. Я молилася, скажімо так, щоб я взагалі могла тут зіграти.

Чотири тижні тому я почала тренуватися знову, по 15 хвилин, потім три дні відпочинку через біль у коліні, до 20 хвилин. Я навіть не грала з професіоналами, мені просто кидали м„ячик і я перебивала. Потім у мене вийшло 5 днів поспіль грати, я дійшла до 45 хвилин. Тоді я поїхала з Тенеріфе в Барселону, де три тижні тому я почала займатися, але не щодня. Це був тривалий процес, потрібно було дуже обережно вести себе з коліном. Щоб не ризикувати, все потрібно було робити обережно і правильно. Це була тріщина в хрящі, я цю травму отримала в тренажерному залі. Після пікового навантаження у мене різко заболіло коліно і я не могла його зігнути. Спочатку начебто як не повинно було бути все так погано. Після МРТ порівняли з попереднім і побачили тріщину.

Я прилетіла в Париж у середу, в четвер потренувалася, дуже акуратно в п‹ятницю-суботу. Я ще думала, може поставлять у понеділок-вівторок, але поставили мій матч на неділю. Зараз коліно в порядку, під час матчу все було добре. Не можна запускати, потрібно продовжувати роботу, тому зі мною тут мій фізіо. Я тут під наглядом. Мозоль з‚явився сьогодні під час матчу, я відчувала, що мені боляче, почало різати. В останньому геймі першого сету мені було пекельно боляче. Я не очікувала, що там відкрита рана до крові, але побачила, що у мене носок весь червоний.

З приводу другого раунду, думаю, я зможу зберегти той самий вільний настрій і на цей матч. У мене все ще немає від себе великих очікувань. Я не хочу покладати на себе тиск, я знаю, що мені потрібно зіграти свої поєдинки, мені потрібно багато матчів, щоб повернути впевненість у собі, повернутися на мій рівень».