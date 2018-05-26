Женева. Фучович выиграл первый титул в карьере

Венгр Мартон Фучович в финале турнира в Женеве уверенно победил немца Петера Гойовчика со счетом 6:2, 6:2.
Продолжительность поединка составила 1 час 8 минут. Фучович, занимающий 60-е место в рейтинге ATP, выполнил 6 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. На счету его соперника 1 подача навылет и 2 ошибки на подаче.
26-летний теннисист завоевал первый в карьере титул категории ATP.
Фучович – первый венгр с 1982 года, взявший титул в АТР.
Женева, Швейцария 20 – 26 мая 2018
ATP World Tour 250 Призовой фонд – 501 345 евро
Финал
Мартон Фучович (Венгрия) – Питер Гойовчик (Германия)
6:2, 6:2
Напомним, что турнир в Лионе выиграл Доминик Тим.
Источник — Sport.ua
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