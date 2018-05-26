Лион. Доминик Тим праздновал победу

Австриец Доминик Тим завоевал титул на турнире категории ATP 250 в Лионе (Франция). В финальном матче Тим одержал победу над местным теннисистом, 33-летним Жилем Симоном, занимающим 75-ю строчку рейтинг-листа.

Доминик оказался сильнее в трех партиях — 3:6, 7:6 (7:1), 6:1. При этом во второй партии он уступал со счетом 2:4.

Поединок продолжался 2 часа 26 минут. Тим выполнил 6 эйсов, допустил 6 двойных ошибок и использовал 4 брейк-пойнта из 9. На счету Симона 5 подач навылет, 2 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 9.

Для Тима это десятый титул в карьере и второй в нынешнем сезоне.

Напомним, что Тим выиграл сотый матч на грунте.