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Лион. Доминик Тим праздновал победу

Победа австрийцу досталась в три сета

  • 26.05.2018 19:00
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Лион. Доминик Тим праздновал победу

Австриец Доминик Тим завоевал титул на турнире категории ATP 250 в Лионе (Франция). В финальном матче Тим одержал победу над местным теннисистом, 33-летним Жилем Симоном,  занимающим 75-ю строчку рейтинг-листа. 

Доминик оказался сильнее в трех партиях — 3:6, 7:6 (7:1), 6:1. При этом во второй партии он уступал со счетом 2:4. 
 
Поединок продолжался 2 часа 26 минут. Тим выполнил 6 эйсов, допустил 6 двойных ошибок и использовал 4 брейк-пойнта из 9. На счету Симона 5 подач навылет, 2 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 9. 
 
Для Тима это десятый титул в карьере и второй в нынешнем сезоне. 

Напомним, что Тим выиграл сотый матч на грунте.

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Источник — Sport.ua

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