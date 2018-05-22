Доминик Тим выиграл сотый матч на грунте

Доминик Тим победил испанца Роберто Карбальеса-Баэну со счетом 6:2, 6:4. Благодаря этому результату австрийский теннисист прервав неудачную серию из двух поражений кряду на грунте.
Ранее Тим уступил в финале «Мастерса» в Мадриде и в первом раунде соревнований в Риме.
24-летний австриец выиграл 9 турниров категории АТР, 7 из которых проходили именно на грунте. Его лучшим достижением на Открытом чемпионате Франции стали два полуфинала — в 2016 и 2017 годах.
Турнир в Лионе, второй раунд
Доминик Тим (Австрия) - Роберто Карбальеса-Баэно 6:2, 6:4
Источник — Sport.ua
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