Доминик Тим выиграл сотый матч на грунте

Что бы потом опять сняться? Пока радости мало.

Яка новина! Років 10-ть вже відпрацьована система здач та підкупів. Те що викрили 5 ОЗГ то просто...

22:51 — alm_zone

С составом у них как раз все в порядке, а вот с тренерами в последнее время - проблема.

22:46 — ruslan17c

Все можливо, років через 10-20 і явно не з таким складом, як на цьому Мундіалі