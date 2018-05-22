Букмекеры назвали фаворита Ролан Гаррос

Накануне во Франции стартовали квалификационные матчи. Букмекерские конторы назвали фаворитов «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде.
Аналитики не сомневаются, что победу одержит испанский теннисист Рафаэль Надаль, поставить на которого предлагается с коэффициентом 1.37.
В ТОП-5 претендентов входят немец Александр Зверев (6.50), серб Новак Джокович (8.00), австриец Доминик Тим (9.00) и австралиец Ник Кирьос (29.0).
Источник — Sport.ua
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