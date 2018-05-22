Букмекеры назвали фаворита Ролан Гаррос

14:51 — Максим Гаврилов

А то соплей еще в первом сете налили, скользко до сих пор

14:47 — Максим Гаврилов

Все будет норм! Девочка молодая, сражается.У нее тоже эмоции, не только у вас! Марта победит одно...

14:44 — olya403

знову програна подача на власних помилках...часом так спішить Марта, і в аут