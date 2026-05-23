Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стали известны чемпионы турниров ATP 500 в Гамбурге и ATP 250 в Женеве
ATP
23 мая 2026, 19:18 | Обновлено 23 мая 2026, 19:24
138
0

Стали известны чемпионы турниров ATP 500 в Гамбурге и ATP 250 в Женеве

Игнасио Бусе выиграл трофей пятисотника в Германии, а Лернер Тьен покорил Швейцарию

23 мая 2026, 19:18 | Обновлено 23 мая 2026, 19:24
138
0
Стали известны чемпионы турниров ATP 500 в Гамбурге и ATP 250 в Женеве
Getty Images/Global Images Ukraine. Игнасио Бусе

23 мая завершились грунтовые турниры АТР 500 в Гамбурге (Германия) и АТР 250 в Женеве (Швейцария).

Трофей пятисотника в Германии выиграл Игнасио Бусе (Перу, ATP 57), а чемпионом швейцарский соревнований стал Лернер Тьен (США, ATP 20).

Бусе провел первый финал на уровне Тура. В решаюещем поединке перуанец в трех сетах одолел Томми Пола. На пути к триумфу Игнасио, который стартовал с квалификации, также выбил Нильса Макдонольда, Уго Гастона, Флавио Коболли, Якуба Меншика, Уго Умбера и Александера Ковачевича.

Впервые с 2007 года трофей на уровне Тура выиграл представитель Перу – тогда Луис Орна стал триумфатором соревнований в Винья-дель-Мар, Чили.

Лишь третий раз в истории пятисотник взял квалифайер. В 2018 году такими были Николаз Басилашвили в Гамбурге и Даниил Медведев в Токио.

Тьен в финале Женевы справился с Мариано Навоне. Лернер выиграл второй трофей на уровне Тура и первый на грунте.

Помимо Навоне, Лернер в Швейцари также одолел Стефаноса Циципаса, Алекса Микельсена и Александра Бублика.

20-летний Тьен стал самым молодым американцем, завоевавшим трофей на европейском грунте, со времен 17-летнего Майкла Чанга в 1989 году. Чанг сейчас является тренером Тьена.

АТР 500 Гамбург. Грунт. Финал

  • Игнасио Бусе (Перу) [Q] – Томми Пол (США) [6] – 7:6 (8:6), 4:6, 6:3

АТР 250 Женева. Грунт. Финал

  • Мариано Навоне (Аргентина) – Лернер Тьен (США) [4] – 6:3, 3:6, 5:7

По теме:
Зверев снялся. Состоялась жеребьевка турнира ATP 500 в Гамбурге
Музетти снялся с Ролан Гаррос 2026 из-за травмы бедра
Зверев потерпел фиаско. Определены две пары 1/4 финала на Мастерсе в Риме
ATP Гамбург ATP Женева Лернер Тьен Мариано Навоне Томми Пол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Во сколько начнётся бой Усик – Верховен? Известно время начала шоу в Египте
Бокс | 23 мая 2026, 17:45 1
Во сколько начнётся бой Усик – Верховен? Известно время начала шоу в Египте
Во сколько начнётся бой Усик – Верховен? Известно время начала шоу в Египте

Поединок пройдёт у пирамид в Гизе

Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
Бокс | 23 мая 2026, 07:50 4
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое

В далеком 2012 году Сергей Лащенко разбил будущего короля кикбоксинга

Стало известно, в каких клубах может продолжить карьеру Артем Довбик
Футбол | 23.05.2026, 12:41
Стало известно, в каких клубах может продолжить карьеру Артем Довбик
Стало известно, в каких клубах может продолжить карьеру Артем Довбик
Девятая ракетка мира проиграла финал WTA 500 в Страсбурге, получив баранку
Теннис | 23.05.2026, 17:47
Девятая ракетка мира проиграла финал WTA 500 в Страсбурге, получив баранку
Девятая ракетка мира проиграла финал WTA 500 в Страсбурге, получив баранку
Стало известно, в какое время начнется поединок Усик – Верховен
Бокс | 23.05.2026, 14:53
Стало известно, в какое время начнется поединок Усик – Верховен
Стало известно, в какое время начнется поединок Усик – Верховен
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Зинченко решил вернуться в Украину, чтобы снова выйти на футбольное поле
Зинченко решил вернуться в Украину, чтобы снова выйти на футбольное поле
23.05.2026, 10:15 15
Футбол
Украина спасла игру против Казахстана и вышла в плей-офф с первого места
Украина спасла игру против Казахстана и вышла в плей-офф с первого места
22.05.2026, 18:51 3
Другие виды
Таблица УПЛ. Шахтер закончил сезон поражением, последний матч Степаненко
Таблица УПЛ. Шахтер закончил сезон поражением, последний матч Степаненко
22.05.2026, 06:23 9
Футбол
Объявлен вес Усика и Верховена перед мегафайтом в Гизе
Объявлен вес Усика и Верховена перед мегафайтом в Гизе
22.05.2026, 21:03
Бокс
ЧМ по хоккею. Шоу в матче сборной Канады – хет-трик и 11 шайб
ЧМ по хоккею. Шоу в матче сборной Канады – хет-трик и 11 шайб
21.05.2026, 22:59 3
Хоккей
Известен новый клуб. Игрок Шахтера и сборной Украины собирает чемоданы
Известен новый клуб. Игрок Шахтера и сборной Украины собирает чемоданы
23.05.2026, 07:55 10
Футбол
Динамо ведет переговоры по трансферу лидера сборной Украины
Динамо ведет переговоры по трансферу лидера сборной Украины
22.05.2026, 23:46 23
Футбол
Шахтер за большую сумму подписал самого результативного игрока УПЛ
Шахтер за большую сумму подписал самого результативного игрока УПЛ
21.05.2026, 22:54 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем