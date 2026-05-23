Стали известны чемпионы турниров ATP 500 в Гамбурге и ATP 250 в Женеве
Игнасио Бусе выиграл трофей пятисотника в Германии, а Лернер Тьен покорил Швейцарию
23 мая завершились грунтовые турниры АТР 500 в Гамбурге (Германия) и АТР 250 в Женеве (Швейцария).
Трофей пятисотника в Германии выиграл Игнасио Бусе (Перу, ATP 57), а чемпионом швейцарский соревнований стал Лернер Тьен (США, ATP 20).
Бусе провел первый финал на уровне Тура. В решаюещем поединке перуанец в трех сетах одолел Томми Пола. На пути к триумфу Игнасио, который стартовал с квалификации, также выбил Нильса Макдонольда, Уго Гастона, Флавио Коболли, Якуба Меншика, Уго Умбера и Александера Ковачевича.
Впервые с 2007 года трофей на уровне Тура выиграл представитель Перу – тогда Луис Орна стал триумфатором соревнований в Винья-дель-Мар, Чили.
Лишь третий раз в истории пятисотник взял квалифайер. В 2018 году такими были Николаз Басилашвили в Гамбурге и Даниил Медведев в Токио.
Тьен в финале Женевы справился с Мариано Навоне. Лернер выиграл второй трофей на уровне Тура и первый на грунте.
Помимо Навоне, Лернер в Швейцари также одолел Стефаноса Циципаса, Алекса Микельсена и Александра Бублика.
20-летний Тьен стал самым молодым американцем, завоевавшим трофей на европейском грунте, со времен 17-летнего Майкла Чанга в 1989 году. Чанг сейчас является тренером Тьена.
АТР 500 Гамбург. Грунт. Финал
- Игнасио Бусе (Перу) [Q] – Томми Пол (США) [6] – 7:6 (8:6), 4:6, 6:3
АТР 250 Женева. Грунт. Финал
- Мариано Навоне (Аргентина) – Лернер Тьен (США) [4] – 6:3, 3:6, 5:7
