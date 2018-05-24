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Симона ХАЛЕП: «В прошлом году не была готова выиграть Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира собирается победить на турнире

  • 24.05.2018 19:57
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Jimmie48 Photography. Симона Халеп
© Jimmie48 Photography. Симона Халеп
Румынская теннисистка Симона Халеп перед стартом «Ролан Гаррос» рассказала о своей форме и о том, почему еще ни разу не выигрывала турнир «Большого шлема».
 
«Я поняла, что, когда я нахожусь в такой позиции, как в прошлогоднем матче с Остапенко, я должна действовать более агрессивно. Думаю, что тогда я была не готова к тому, чтобы выиграть матч. Но тот опыт стал для меня ценным. Может, теперь, если я вновь окажусь в такой ситуации, я сыграю намного лучше.
 
Думаю, что я стала намного лучше, в том числе устойчивее ментально. Я стала лучше играть, моя игра теперь более разнообразная. Я думаю, что лучше двигаюсь на корте, больше работаю над подачей. Мне не так легко подавать, т. к. я недостаточно высокая. Но я пытаюсь бить сильнее на подачах.
 
У меня уже было три шанса выиграть турнир «Большого шлема», но ты никогда не знаешь, когда тебе повезёт. Мне нужно быть уверенной в себе и сконцентрированной. Удачное выступление в Риме способствует вере в собственные силы», — цитирует Халеп AP.
 
Напомним, Свитолина может обойти Халеп и возглавить рейтинг WTA по итогам «Ролан Гаррос».
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Источник — AP News

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