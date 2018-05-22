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Нюрнберг. Бондаренко в трехсетовом поединке уступила британке Уотсон

Украинка проиграла лишь на тай-брейке в третьей партии

  • 22.05.2018 15:02
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Getty Images. Катерина Бондаренко
© Getty Images. Катерина Бондаренко

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко не смогла пробиться во второй круг на турнире в Нюрнберге.  В стартовом матче украинка в трех сетах уступила Хитер Уотсон (№86 WTA) из Великобритании.

Нюрнберг. Первый раунд
Катерина Бондаренко (Украина) – Хитер Уотсон (Великобритания) – 3:6, 6:3, 6:7(3)

Во втором круге Уотсон сразится с Фанни Столлар из Венгрии.

Ранее свой поединок первого круга в Нюрнберге проиграла Катерина Козлова.

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Источник — Sport.ua

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