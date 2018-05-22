Нюрнберг. Бондаренко в трехсетовом поединке уступила британке Уотсон

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко не смогла пробиться во второй круг на турнире в Нюрнберге. В стартовом матче украинка в трех сетах уступила Хитер Уотсон (№86 WTA) из Великобритании.
Нюрнберг. Первый раунд
Катерина Бондаренко (Украина) – Хитер Уотсон (Великобритания) – 3:6, 6:3, 6:7(3)
Во втором круге Уотсон сразится с Фанни Столлар из Венгрии.
Ранее свой поединок первого круга в Нюрнберге проиграла Катерина Козлова.
Источник — Sport.ua
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