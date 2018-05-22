Нюрнберг. Козлова проиграла стартовый поединок

Украинская теннисистка Катерина Козлова неудачно вернулась после 2,5-месячного отсутствия на соревнованиях из-за травмы колена. В поединке первого круга турнира в Нюрнерге украинка в двух сетах уступила Веронике Сепеде (№87 WTA) из Парагвая.
Нюрнберг. Первый раунд
Катерина Козлова (Украина) – Вероника Сепеде-Ройг (Парагвай) – 3:6, 4:6
Напомним, Козлова вышла на корт впервые с начала марта, когда выступала на турнире в американском Индиан-Уэллсе.
Во втором круге Вероника Сепеде-Ройг сыграет против восьмой сеяной Катерины Синяковой из Чехии.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.