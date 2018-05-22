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Нюрнберг. Козлова проиграла стартовый поединок

Украинка уступила в первом поединке после возвращения

  • 22.05.2018 14:15
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Jimmie48 Photography. Катерина Козлова
© Jimmie48 Photography. Катерина Козлова

Украинская теннисистка Катерина Козлова неудачно вернулась после 2,5-месячного отсутствия на соревнованиях из-за травмы колена. В поединке первого круга турнира в Нюрнерге украинка в двух сетах уступила  Веронике Сепеде (№87 WTA) из Парагвая.

Нюрнберг. Первый раунд
Катерина Козлова (Украина) – Вероника Сепеде-Ройг (Парагвай) – 3:6, 4:6

Напомним, Козлова вышла на корт впервые с начала марта, когда выступала на турнире в американском Индиан-Уэллсе.

Во втором круге Вероника Сепеде-Ройг сыграет против восьмой сеяной Катерины Синяковой из Чехии.

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Источник — Sport.ua

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