Нюрнберг. Козлова проиграла стартовый поединок

Украинская теннисистка Катерина Козлова неудачно вернулась после 2,5-месячного отсутствия на соревнованиях из-за травмы колена. В поединке первого круга турнира в Нюрнерге украинка в двух сетах уступила Веронике Сепеде (№87 WTA) из Парагвая.

Нюрнберг. Первый раунд

Катерина Козлова (Украина) – Вероника Сепеде-Ройг (Парагвай) – 3:6, 4:6



Напомним, Козлова вышла на корт впервые с начала марта, когда выступала на турнире в американском Индиан-Уэллсе.



Во втором круге Вероника Сепеде-Ройг сыграет против восьмой сеяной Катерины Синяковой из Чехии.