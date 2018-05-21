Серена УИЛЬЯМС: «44 дня была веганом»

Экс-первая ракетка мира американка Серена Уильямс рассказала о том, как набирала физическую форму после рождения дочери

«Мне нужно постоянно переживать о диете и физическом состоянии. Я должна быть в форме, это моя работа. Мне нужна хорошая диета, я должна тренироваться. После рождения дочки я стараюсь три-четыре раза в неделю делать кардио, я начала бегать. Раньше я никогда не бегала, но мне захотелось быстро сбросить вес, и это помогло.

Еще я захотела немного подсушиться и начала лучше питаться – 44 дня была веганом. Но сейчас я вегетарианка».