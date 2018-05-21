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Серена УИЛЬЯМС: «44 дня была веганом»

Американка рассказала, как набирала форму

  • 21.05.2018 18:35
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Серена УИЛЬЯМС: «44 дня была веганом»
Экс-первая ракетка мира американка Серена Уильямс рассказала о том, как набирала физическую форму после рождения дочери.
 
«Мне нужно постоянно переживать о диете и физическом состоянии. Я должна быть в форме, это моя работа. Мне нужна хорошая диета, я должна тренироваться. После рождения дочки я стараюсь три-четыре раза в неделю делать кардио, я начала бегать. Раньше я никогда не бегала, но мне захотелось быстро сбросить вес, и это помогло.
 
Еще я захотела немного подсушиться и начала лучше питаться – 44 дня была веганом. Но сейчас я вегетарианка».
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Источник — New York Times

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