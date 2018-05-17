Рим. Халеп вышла в четвертьфинал без борьбы

Румынская теннисистка Симона Халеп без борьбы вышла в четвертьфинал турнира в Риме. Ее соперница по матчу третьего раунда — представительница США Мэдисон Кис — приняла решение сняться с соревнований.
За выход в полуфинал турнира в столице Италии первая ракетка мира поспорит с победительницей противостояния Слоан Стивенс — Каролин Гарсия.
Действующей победительницей соревнований в Риме является украинская теннисистка Элина Свитолина.
Напомним, что в первом матче Халеп обыграла Наоми Осаку.
Источник — Sport.ua
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