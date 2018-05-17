Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Рим. Халеп вышла в четвертьфинал без борьбы

Ее соперница Мэдисон Кис снялась с турнира

  • 17.05.2018 12:31
  • 389 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images. Симона Халеп
© Getty Images. Симона Халеп
Румынская теннисистка Симона Халеп без борьбы вышла в четвертьфинал турнира в Риме. Ее соперница по матчу третьего раунда — представительница США Мэдисон Кис — приняла решение сняться с соревнований.
 
За выход в полуфинал турнира в столице Италии первая ракетка мира поспорит с победительницей противостояния Слоан Стивенс — Каролин Гарсия.
 
Действующей победительницей соревнований в Риме является украинская теннисистка Элина Свитолина. 
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.