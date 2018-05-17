Рим. Халеп вышла в четвертьфинал без борьбы

Румынская теннисистка Симона Халеп без борьбы вышла в четвертьфинал турнира в Риме. Ее соперница по матчу третьего раунда — представительница США Мэдисон Кис — приняла решение сняться с соревнований.

За выход в полуфинал турнира в столице Италии первая ракетка мира поспорит с победительницей противостояния Слоан Стивенс — Каролин Гарсия.

Действующей победительницей соревнований в Риме является украинская теннисистка Элина Свитолина.