Рим. Халеп переиграла Наоми Осаку и вышла в третий круг

Фонсека обустраивает своё будущее, ему не до Динамо. Сборники, которые имеют шанс поехать на ЧМ, ...

14:53 — ya_3

Да, тёзка... А ведь ещё совсем недавно ты был адекватным собеседником. Жаль, но похоже, что адско...

14:52 — rokkino

О,вот и братан его подоспел.Кто из вас Гриша,а кто Игореша??

14:49 — rokkino

Мне одному кажется,что это Суркис под ником SEMIRAMID.Такое в голову,только братьям-"гениям&...

14:46 — jekavayp

Аххххаха, а так в который раз стали чемпионами благодаря судейке