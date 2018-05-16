Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Рим. Халеп переиграла Наоми Осаку и вышла в третий круг

За выход в четвертьфинал румынка поспорит с победительницей поединка Донна Векич — Мэдисон Киз

  • 16.05.2018 14:04
  • 198 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Jimmie48 Photography. Симона Халеп
© Jimmie48 Photography. Симона Халеп
Румынская теннисистка Симона Халеп вышла в третий круг теннисного турнира в Риме, призовой фонд которого превышает 3 миллиона долларов.
 
16-го мая Халеп, которая возглавила рейтинг WTA, со счетом 6:1, 6:0 переиграла японку Наоми Осаку. На корте теннисистки провели ровно один час.
 
За выход в 1/4 финала Халеп поспорит с победительницей поединка Донна Векич (Хорватия) — Мэдисон Киз (США, 13).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.