Рим. Халеп переиграла Наоми Осаку и вышла в третий круг

Румынская теннисистка Симона Халеп вышла в третий круг теннисного турнира в Риме, призовой фонд которого превышает 3 миллиона долларов.
16-го мая Халеп, которая возглавила рейтинг WTA, со счетом 6:1, 6:0 переиграла японку Наоми Осаку. На корте теннисистки провели ровно один час.
За выход в 1/4 финала Халеп поспорит с победительницей поединка Донна Векич (Хорватия) — Мэдисон Киз (США, 13).
Источник — Sport.ua
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