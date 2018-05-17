Новак ДЖОКОВИЧ: «В Риме один из самых красивых кортов мира»

[quote Lanskoy, 17.05.2018 10:43]Да! Все голы супер! Гол дель Пьеро вставили из 1995 года и не фи...

========про Марсель тоже говорили , что бой дадут... а по факту, команда "ниочём"

Где автор учился писать? Триумфовали, отличившись по одному удару. Где описание третьего гола?Пон...

Молодцы с красивой и результативной победой !

як на мене, то реванш не потрібний. Лінарес взяв 1, 6, 9 раунди, та й то 6 раунд можна давати ніч...

11:24 — rjcnz66

Да построим мы вам нормальный стадион, не парьтесь! Ща пройдет ЧМ по футболу и построим! ...

10:55 — уух ( хмельницкий )

и интерсити Хюндаи без него бы не пустили....