Новак ДЖОКОВИЧ: «В Риме один из самых красивых кортов мира»

Экс-первая ракетка мира Новак Джокович после победы во втором круге Мастерса в Риме поделился впечатлениями от игры на турнире.
«В Риме уникальная и феноменальная атмосфера. На мой взгляд, здесь находится один из самых красивых теннисных кортов мира. У меня осталось немало приятных воспоминаний. Здорово играть на глазах у людей, которым не надо покупать билет на центральный корт».
Напомним, что в первом раунде Джокович выбил украинца Александра Долгополова.
Источник — ATP World Tour
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