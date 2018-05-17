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Новак ДЖОКОВИЧ: «В Риме один из самых красивых кортов мира»

Сербский теннисист получает удовольствие от игры в Риме

  • 17.05.2018 10:21
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Getty Images. Новак Джокович
© Getty Images. Новак Джокович
Экс-первая ракетка мира Новак Джокович после победы во втором круге Мастерса в Риме поделился впечатлениями от игры на турнире.
 
«В Риме уникальная и феноменальная атмосфера. На мой взгляд, здесь находится один из самых красивых теннисных кортов мира. У меня осталось немало приятных воспоминаний. Здорово играть на глазах у людей, которым не надо покупать билет на центральный корт».
 
Напомним, что в первом раунде Джокович выбил украинца Александра Долгополова.
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Источник — ATP World Tour

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