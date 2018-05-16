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РИМ. Джокович обыграл Басилашвили во втором круге

Сербский теннисист прошел в следующую стадию турнира

  • 16.05.2018 18:18
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Getty Images. Новак Джокович
© Getty Images. Новак Джокович
Сербский теннисист Новак Джокович пробился в третий круг «Мастерса», который проходит на грунтовых кортах Рима. 11-я ракетка соревнований обыграл представителя Грузии Николоза Басилашвили (Q) со счётом 6:4, 6:2. 
 
Теннисисты провели на корте 1 час 18 минут. На счету Джоковича 5 подач навылет, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 5. Басилашвили выполнил 1 эйс, допустил 8 двойных ошибок и упустил 4 брейк-пойта. 
 
Рим, второй круг
 
Новак Джокович (Сербия) - Николоз Басилашвили (Грузия) 6:4, 6:2.
 
В третьем круге Джокович, занимающий 18-е место в рейтинге ATP, встретится с испанцем Альбертом Рамос-Виньоласом, ранее обыгравшим американца Джона Иснера (8).
 
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Источник — Sport.ua

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