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Рим. Надаль отдал всего один гейм Джумхуру

Испанец уверенно прошел в третий круг

  • 16.05.2018 17:24
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль
Испанец Рафаэль Надаль вышел в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Риме (Италия), в двух партиях обыграв боснийца Дамира Джумхура со счётом 6:1, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час. Вторая ракетка мира совершил 1 двойную ошибку и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.
 
 
Рим, второй круг
 
Рафаэль Надаль (Испания) - Дамир Джумхур (Босния) 6:1, 6:0
 
За выход в четвертьфинал турнира Надаль поспорит с победителем матча Робин Хасе (Нидерланды) — Денис Шаповалов (Канада).
 
 

 

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Источник — Sport.ua

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