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Рафаэль НАДАЛЬ: «От тенниса надо получать удовольствие, или не играть

Испанец рассказал секрет успеха в игре

  • 16.05.2018 15:59
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Рафаэль НАДАЛЬ: «От тенниса надо получать удовольствие, или не играть
Испанец Рафаэль Надаль рассказал о главных моментах в достижении успеха в профессиональном теннисе.
 
«Самое главное — наслаждаться игрой. Когда ты выходишь на корт, то должен получать удовольствие от игры, в противном случае лучше вообще не играть. Также нужно всегда сохранять правильную мотивацию и настрой, а также желание прибавлять во всем» , — цитирует Надаля Sky Sports.
 
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Источник — Sky Sports

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