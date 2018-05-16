Рафаэль НАДАЛЬ: «От тенниса надо получать удовольствие, или не играть

Испанец Рафаэль Надаль рассказал о главных моментах в достижении успеха в профессиональном теннисе.
«Самое главное — наслаждаться игрой. Когда ты выходишь на корт, то должен получать удовольствие от игры, в противном случае лучше вообще не играть. Также нужно всегда сохранять правильную мотивацию и настрой, а также желание прибавлять во всем» , — цитирует Надаля Sky Sports.
Напомним, что Надаль после турнира в Риме может стать первой ракеткой мира.
Источник — Sky Sports
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