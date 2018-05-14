Надаль уже после турнира в Риме может снова стать первой ракеткой мира

Уже со следующей недели Рафаэль Надаль снова может стать первым.
Испанец сыграет на турнире серии Masters 1000 в Риме. Победа на турнире вернет Надалю звание первой ракетки мира.
Напомним, после Мастерса в Мадриде в первой десятке произошли несколько изменений. Первую строчку снова занял Роджер Федерер, который второй год подряд не участвует в грунтовом сезоне.
Источник — Sport.ua
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