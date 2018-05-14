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Надаль уже после турнира в Риме может снова стать первой ракеткой мира

Испанец быстро может вернуть себе лидерство

  • 14.05.2018 13:39
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль
Уже со следующей недели Рафаэль Надаль снова может стать первым. 
 
Испанец сыграет на турнире серии Masters 1000 в Риме. Победа на турнире вернет Надалю звание первой ракетки мира.
 
Напомним, после Мастерса в  Мадриде в первой десятке произошли несколько изменений. Первую строчку снова занял Роджер Федерер, который второй год подряд не участвует в грунтовом сезоне. 
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Источник — Sport.ua

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