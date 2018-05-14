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Рим. Долгополов в первом круге проиграл Джоковичу

Украинский теннисист взял всего 4 гейма в матче против сербского теннисиста

  • 14.05.2018 18:25
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Getty Images. Новак Джокович
© Getty Images. Новак Джокович

Украинский теннисист Александр Долгополов не смог одолеть экс-первую ракетку мира Новака Джоковича в стартовом раунде грунтового Мастерса в Риме. Серб разобрался с украинцем за 57 минут.

Рим. 1-й круг
Александр Долгополов (Украина) – Новак Джокович (Сербия) – 1:6, 3:6

Особых иллюзий на счет этого матча, наверное, не испытывал никто. Джокович все еще не набрал своих былых кондиций, но потихоньку начинает возвращаться на уровень игры теннисистов первого эшелона. А Долгополов же, после череды травм, вышел на корт всего второй раз после Australian Open.

Украинец старался, но его уровня на данный момент недостаточно для того, чтобы на равных соперничать с Джоковичем. Данный матч нужно рассматривать с точки зрения подготовки к Ролан Гарросу.

Отметим, что Долгополов третий раз подряд вылетел в первом круге Мастерса в Риме. Карьерная статистика Саши на Открытом чемпионате Италии худшая из всех турниров данной категории – 2:8.

Четырехкратный победитель римского Мастерса Новак Джокович во втором круге встретится с победителем матча Басилашвили – Бальди.

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Источник — Sport.ua

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