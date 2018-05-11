Где смотреть онлайн полуфинал турнира в Мадриде Плишкова – Квитова

Полуфинальные встречи WTA на турнире «Mutua Madrid Open» состоятся в субботу, 12 мая.
Поединок Плишкова – Квитова будут транслировать следующие телеканалы: BT Sport 1, Матч! Планета, Беларусь 5, Матч! Арена, Sportbox (Спортбокс) и Матч! Арена (HD).
Напомним, что во другом полуфинале сыграют Каролин Гарсия и Кики Бертенс.
Видеотрансляция поединка Плишкова – Квитова также будет доступна на Sport.ua.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.