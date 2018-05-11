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Где смотреть онлайн полуфинал турнира в Мадриде Плишкова – Квитова

12 мая состоится второй полуфинальный поединок грунтового турнира в Мадриде

  • 11.05.2018 14:35
  • 243 просмотров
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Getty Images. Каролина Плишкова
© Getty Images. Каролина Плишкова

Полуфинальные встречи WTA на турнире «Mutua Madrid Open» состоятся в субботу, 12 мая.

Поединок Плишкова – Квитова будут транслировать следующие телеканалы: BT Sport 1, Матч! Планета, Беларусь 5, Матч! Арена, Sportbox (Спортбокс) и Матч! Арена (HD).

Напомним, что во другом полуфинале сыграют Каролин Гарсия и Кики Бертенс.

Видеотрансляция поединка Плишкова – Квитова также будет доступна на Sport.ua.

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Источник — Sport.ua

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