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Хуан Мартин ДЕЛЬ ПОТРО: «Могу прибавить к Ролан Гаррос»

Аргентинский теннисист оценил свою форму

  • 11.05.2018 13:21
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Getty Images. Хуан Мартин дель Потро
© Getty Images. Хуан Мартин дель Потро
Хуан Мартин дель Потро после поражения в третьем круге турнира серии в Мадриде представителю Сербии Душану Лайовичу со счётом 6:3, 4:6, 6:7 (6:8) поговорил о своих кондициях и поделился ожиданиями от следующих турниров.
 
«Я хорошо себя чувствую. Матчи и тренировки — это разные вещи. Да, всего две игры на турнире — это не так много, но для меня это нормально. Думаю, я постепенно набираю ход. Всегда можно найти позитивные моменты. Для меня это был первый грунтовый турнир в 2018 году. Я вполне приемлемо провел два матча. Лайович хорошо играет на грунте. Думаю, это был равный матч.
 
Я во многом могу прибавить к турниру в Риме и «Ролан Гаррос». Я могу повысить уровень своей игры. Сейчас я спокоен. Мне важно лишь уменьшить количество невынужденных ошибок.
 
Турнир в Риме — это ещё одна возможность для меня, чтобы хорошо себя почувствовать на грунте. Для меня это одно из самых сложных покрытий из-за особенностей передвижения по корту и продолжительных розыгрышей. Но я играю хорошо. Завтра я вернусь к тренировкам и могу не переживать о своём физическом состоянии. Я в хорошей форме», — приводит слова дель Потро ATP World Tour.
 
Напомним в Мадриде продолжается турнир серии Мастерс-1000. На нем Рафаэль Надаль побил рекорд Макинроя, который держался 34 года.
 
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Источник — ATP World Tour

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