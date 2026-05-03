Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Церемония награждения. Синнер завоевал трофей Мастерса в Мадриде
03 мая 2026, 23:09
ФОТО. Церемония награждения. Синнер завоевал трофей Мастерса в Мадриде

Смотрите фотогалерею финального матча и церемонии награждения

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Лидер мирового рейтинга ATP, итальянец Янник Синнер стал чемпионом грунтового турнира ATP 1000 в Мадриде.

Синнер обыграл Александра Зверева в финальном поединке – 6:1, 6:2.

Янник одержал девятую победу подряд над немцем.

После завершения противостояния традиционно состоялась церемония награждения игроков. Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей матча, а также церемонии награждения!

Алина Грушко
