04 мая 2026, 01:14 | Обновлено 04 мая 2026, 01:33
СИННЕР: «Я играю не ради рекордов, а играю для себя и моей команды»​​​​​​​

Янник провел пресс-конференцию после триумфа на Мастерсе в Мадриде

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Первый номер рейтинга ATP, итальянец Янник Синнер стал чемпионом грунтового турнира ATP 1000 в Мадриде, одолев представителя Германии Александра Зверева.

Янник провел пресс-конференцию после триумфа на Мастерсе в Мадриде:

– Поздравляем с титулом. Полагаем, вы сегодня будете праздновать победу, но хотим спросить. Поскольку финал продлился меньше, чем ожидалось, у вас появилось больше времени на отдых. Можете подтвердить, что будете играть в Риме, или вы все еще не уверены на 100%?

– Я думаю, играть дома – это всегда что-то особенное, и в то же время я просто хочу насладиться сегодняшним моментом, понимаете, я не хочу думать о будущем. Физически я в порядке. Конечно, нет причин не играть в Риме. Это была очень долгая череда турниров, начавшаяся в Индиан-Уэллсе. Конечно, я очень рад, но сейчас также нужно хорошо восстановиться. Особенно много мы сделали и в психологическом плане. Давление всегда велико, так что, да, посмотрим.

– Несколько минут назад Зверев сказал, что между вами и остальными теннисистами существует большой разрыв. Вы согласны с этим утверждением?

– Сложно сказать. Знаете, бывают хорошие дни, бывают плохие. Это также зависит от того, против кого я играю. Всегда стараюсь на каждом турнире. Один день может все изменить. Если посмотреть на первый день, опять же, матчи первого раунда, очень сложные. После этого ты стараешься повысить свой уровень. Сегодня я показал действительно очень хорошую игру, очень уверенно, хорошо подавал. Но я не сравниваю себя с другими игроками. Стараюсь быть лучшей версией себя.

– Рафаэль Надаль однажды сказал, что в теннисе не существует слова «если». Глядя на вашу игру, невозможно не спросить: а что, если вы не проиграете ни одного матча до конца сезона? Думаете, это возможно?

– Нет, это невозможно, нет (смеется). Нет, не нужно об этом говорить.

– Вы первый кому удалось выиграть пять турниров серии ATP 1000 подряд. Насколько вы осознаете, что пишите историю?

– Это многое значит для меня, но в тоже время я не могу в полной мере сравнивать себя с Роджером (Федерером), Рафой (Рафаэль Надаль), Новаком (Джоковичем). То что они делали, это что-то невероятное. Я играю не ради рекордов, я играю для себя, для моей команды, потому что они знают, что стоит за этими победами. Также я играю для моей семьи, конечно, для родителей многое значат мои результаты, но они любят меня несмотря на них. Они знают, что за отличными результатами стоит много работы, дисциплина, рутина, которую я выполняю каждый день. Мне нравится просто мой путь и я просто хочу становится лучшей версией себя.

– Среди всех матчей, которые вы сыграли на пяти Мастерсах, можете сказать, какой или может какие поединки были самые сложные? Есть ли в мире кто-нибудь кроме Карлоса, кто мог бы составить вам конкуренцию на крупных турнирах в ближайшие несколько лет?

– Вокруг много отличных игроков, и ты знаешь, что игроки пытаются победить тебя каждый день, и в большинстве случаев давление на моей стороне, с этим тоже нужно справляться. Например Новак (Джокович) победил меня в Австралии (Aus Open-2026), играя великолепно, невероятно, так что..посмотрим, я не могу предсказать будущее. Я не знаю, что будет. Я не знаю, в каком состоянии я буду, физически или психологически, понимаете. Трудно сказать, понимаете, у меня тоже бывают плохие дни. Я просто пытаюсь найти решения как-то. И говоря о сложных матчах, они бывают, каждый матч сложен, знаете, нет ни одного, который был бы легким.

– Вам когда-нибудь надоедало доминировать и быть на голову выше всех остальных? Кто из перспективных игроков, по вашему мнению, может стать серьезным соперником?

– Сложно сказать, потому что, знаете, я тоже не люблю отвечать на подобные вопросы. Нужно быть осторожным. Есть отличные игроки, никогда не знаешь наверняка. Например, Ходар полгода назад был никому не известен, а теперь он в центре внимания. Возможно, через пару месяцев появится новый игрок. Блокс дошел до полуфинала. Очень сложно сказать наверняка. Думаю, у каждого из них огромный потенциал. Нужно быть готовым. Нужно быть в курсе событий. Определиться с тем, кто появится в будущем, быть очень хорошо информированным.

Конечно, моя задача всегда состоит в том, чтобы совершенствоваться как игрок, потому что в конечном итоге результат – это лишь следствие того, сколько труда вкладываешь. Безусловно, работаем очень хорошо, но нужно продолжать в том же духе, понимаете, потому что если немного сбавить обороты, соперники очень быстро это заметят.

