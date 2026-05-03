  ЗВЕРЕВ: «Я не ложился спать раньше 4 утра. Финал тоже должен быть ночным»
Александр провел пресс-конференцию после поражения Синнеру в финале Мадрида

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

Третий номер рейтинга АТР Александр Зверев прокомментировал поражение Яннику Синнеру в финале Мастерса в Мадриде:

– Не хочу хвалить тебя за игру, но ты пробовал разные варианты. Ты выходил к сетке. Это не сработало, ты несколько раз ошибся, но как ты думаешь, вообще возможно ли сегодня победить этого соперника?

– Он, конечно, очень силен, но, если честно, думаю, сегодня я проиграл бы кому угодно. Думаю, сегодня я провел ужасный теннисный матч.

– Прежде всего, поздравляю с великолепным турниром. Жаль, что финал не сложился в твою пользу, но это не умаляет того факта, что в остальных матчах ты показал очень доминирующую игру. Мой вопрос касается ваших личных встреч в целом. В последних нескольких матчах баланс личных встреч был не в твою пользу. Ты выходишь на матчи, пересматривая стратегию и все остальное, но почему, по-твоему, это такой сложный для тебя поединок и почему, по-твоему, ты борешься со стратегией Янника?

– Ну, честно говоря, я думаю, что все борются против него. Он выиграл последние пять Мастерсов, так что это не так, что я единственный, кто проигрывает ему. Я просто проигрываю ему чаще, потому что каждый раз добираюсь до него и проигрываю. Вот так. Я имею в виду, что сегодня нет смысла много говорить о стратегии. Это был абсолютно ужасный матч с моей стороны. Не думаю, что здесь есть много стратегии.

– Как ты чувствуешь себя физически и психологически, готов ли ты к Риму и Ролан Гаррос?

– Сейчас я измотан. Честно говоря, двухнедельные турниры тяжелые. Психологически ты должен дольше оставаться сосредоточенным. Я люблю играть вечерние матчи, но чувствую небольшой джет-лаг, потому что в течение последней недели, кажется, ни разу не ложился спать раньше 4 утра. Так что это тяжело. А еще я считаю, что если так происходит, и я понимаю, что ночные матчи более популярны среди зрителей и все такое, но тогда финал тоже должен быть ночным, на мой взгляд. Потому что тогда, как мне кажется, это справедливее по отношению к обоим игрокам. Когда это дневной матч, а ты всю неделю играл ночью, это очень тяжело – особенно против Янника. Это всегда тяжело, независимо от того, где это происходит, независимо от того, как ты играешь, но с учетом предыдущих событий сегодня это было просто невозможно.

– Ты играл против него в четырех полуфиналах плюс в финале. Как ты оцениваешь его прогресс? Он должен был бы быть более уставшим – он сыграл где-то 27 матчей за 55 дней – а он все еще прогрессирует. Сегодня не был твой лучший день, но как ты это видишь?

– Я не думаю, что это сюрприз, потому что он номер один в мире. Я думаю, что это даже не прогресс – я думаю, что он очень стабилен. У него нет спадов. У него нет периодов, когда он играет плохо. Я думаю, именно поэтому он номер один в мире. И для меня это более впечатляюще – поддерживать уровень все время.

– Считаете ли вы, что между Синнером и Алькарасом и остальными в рейтинге существует большой разрыв?

– Ну, я думаю, что сейчас между Синнером и всеми остальными существует большой разрыв. Это довольно просто. Я думаю, что между Синнером и всеми остальными существует большой разрыв, и я думаю, что между Алькарасом, мной, возможно, Новаком и всеми остальными существует большой разрыв. Сейчас есть два разрыва. Но трудно сказать, что между Синнером и всеми остальными нет разрыва, если он не проиграл ни одного матча на Мастерсах после Шанхая. Он не проигрывал матчей почти девять месяцев. Думаю, нужно признать, что между ним и всеми остальными есть разрыв.

