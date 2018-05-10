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Надаль побил рекорд Макинроя, который держался 34 года

Испанский теннисист в третьем круге Мадрида в двух сетах одолел Диего Шварцмана

  • 10.05.2018 23:32
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в 1/4 финала на грунтовом Мастерсе в Мадриде. В поединке третьего круга Рафа в двух сетах одолел аргентинца Диего Шварцмана.

Мадрид. Третий круг
Рафаэль Надаль (Испания) − Диего Шварцман (Аргентина) − 6:3, 6:4

Таким образом, испанец выиграл на грунте 21-й матч и 50-й сет подряд. Более того, ни разу дело не доходило до тай-брейка.

«Король грунта» побил рекорд американца Джона Макинроя, который в 1984 году выиграл 49 сетов подряд на ковре.

Теперь Надалю принадлежат две самых длинных победных серии на отдельном покрытии (грунт): по количеству сетов и по количеству матчей (81).

В предыдущем круге лидер мирового рейтинга обыграл француза Гаэля Монфиса

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Источник — Sport.ua

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