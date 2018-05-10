Надаль побил рекорд Макинроя, который держался 34 года

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в 1/4 финала на грунтовом Мастерсе в Мадриде. В поединке третьего круга Рафа в двух сетах одолел аргентинца Диего Шварцмана.



Мадрид. Третий круг

Рафаэль Надаль (Испания) − Диего Шварцман (Аргентина) − 6:3, 6:4



Таким образом, испанец выиграл на грунте 21-й матч и 50-й сет подряд. Более того, ни разу дело не доходило до тай-брейка.



«Король грунта» побил рекорд американца Джона Макинроя, который в 1984 году выиграл 49 сетов подряд на ковре.



Теперь Надалю принадлежат две самых длинных победных серии на отдельном покрытии (грунт): по количеству сетов и по количеству матчей (81).

В предыдущем круге лидер мирового рейтинга обыграл француза Гаэля Монфиса