ХАЛЕП: «Не считаю, что сыграла плохо, но Плишкова действовала лучше»

«Не считаю, что показала плохой теннис. К сожалению, мне не удалось проявить себя в решающие моменты поединка. Нужно отдать должное Плишковой – она действовала здорово и в атаке, и в обороне. Я бы сказала, что у неё контракт с линиями, поскольку все мячи с её половины попадали в площадку», — приводит слова Халеп WTA Insider.

В полуфинале турнира в Мадриде Каролина Плишкова сыграет с победительницей матча Дарья Касаткина (Россия, 14) — Петра Квитова (Чехия, 10).