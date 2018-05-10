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ХАЛЕП: «Не считаю, что сыграла плохо, но Плишкова действовала лучше»

Первая ракетка мира о поражении на турнире в Мадриде

  • 10.05.2018 18:43
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Getty Images. Симона Халеп
© Getty Images. Симона Халеп
Румынская теннисистка Симона Халеп поделилась эмоциями после игры с чешкой Каролиной Плишковой. Последняя победила  4:6, 3:6 в четвертьфинале турнира в Мадриде. 
 
«Не считаю, что показала плохой теннис. К сожалению, мне не удалось проявить себя в решающие моменты поединка. Нужно отдать должное Плишковой – она действовала здорово и в атаке, и в обороне. Я бы сказала, что у неё контракт с линиями, поскольку все мячи с её половины попадали в площадку», — приводит слова Халеп WTA Insider. 
 
В полуфинале турнира в Мадриде Каролина Плишкова сыграет с победительницей матча Дарья Касаткина (Россия, 14) — Петра Квитова (Чехия, 10).
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Источник — WTA Insider

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