ХАЛЕП: «Не считаю, что сыграла плохо, но Плишкова действовала лучше»

Румынская теннисистка Симона Халеп поделилась эмоциями после игры с чешкой Каролиной Плишковой. Последняя победила 4:6, 3:6 в четвертьфинале турнира в Мадриде.
«Не считаю, что показала плохой теннис. К сожалению, мне не удалось проявить себя в решающие моменты поединка. Нужно отдать должное Плишковой – она действовала здорово и в атаке, и в обороне. Я бы сказала, что у неё контракт с линиями, поскольку все мячи с её половины попадали в площадку», — приводит слова Халеп WTA Insider.
В полуфинале турнира в Мадриде Каролина Плишкова сыграет с победительницей матча Дарья Касаткина (Россия, 14) — Петра Квитова (Чехия, 10).
Источник — WTA Insider
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