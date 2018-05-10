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Мадрид. Плишкова и Гарсия вышли в полуфинал

Симона Халеп не смогла защитить титул на турнире в Испании

  • 10.05.2018 16:35
  • 436 просмотров
  • 5 комментария
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Jimmie48 Photography.Каролина Плишкова
© Jimmie48 Photography.Каролина Плишкова

Первая ракетка мира Симона Халеп не смогла защитить титул в Мадриде. В матче 1/4 финала румынская теннисистка в двух сетах уступила Каролине Плишковой из Чехии.

Ранее полуфиналисткой стала француженка Каролина Гарсия, которая легко одолела обидчицу Элины Свитолиной – испанку Карлу Суарес Наварро.

Мадрид. Четвертьфиналы
Симона Халеп (Румыния) – Каролина Плишкова (Чехия) – 4:6, 3:6



Каролин Гарсия (Франция) – Карла Суарес Наварро (Испания) – 6:2, 6:3

Напомним, что победы Плишковой и Гарсии невыгодны лучшей украинской теннисистке Элине Свитолиной. Чешка обгонит украинку в мировом рейтинге, если выйдет в финал Мадрида, француженка – если победит.

В полуфинале Плишкова сыграет с победительницей матча Касаткина – Квитова, Гарсия – против Шараповой или Бертенс.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 10.05.2018 16:40
    0
    Чудеса на виражах какие-то. Плишкова непонятно чем занималась на харде, теперь рвет всех на грунте. Только не хватает, чтобы она после Остапенко РГ взяла.
    Ссылка
    dudigo78
      dudigo78, 10.05.2018 16:44
    0
    Дивився матч. Плішкова зіграла практично ідеально і це при тому, що Халеп також далеко не погану гру показала. Вихід Гарсії в півфінал читався ще перед початком турніру, коли вже була сітка)))
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    dudigo78
      dudigo78, 10.05.2018 16:44
    +1
    і перемагати в 1/4 вона мала зовсім не Наварро)))
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    bog829
      bog829, 10.05.2018 17:33
    +1
    Stanislav Matusevych, 10.05.2018 16:40
    Чудеса на виражах какие-то. Плишкова непонятно чем занималась на харде, теперь рвет всех на грунте. Только не хватает, чтобы она после Остапенко РГ взяла.
    Чем вам Каролина не угодила, демонстрирует привлекательный тенис, правда далеко не всегда стабильна, если заслужит и выграет РГ я лично не против
    Ссылка
    Владимир Владимирович
    online
      Владимир Владимирович, 10.05.2018 17:34
    -1
    dudigo78, 10.05.2018 16:44
    і перемагати в 1/4 вона мала зовсім не Наварро)))
    Да, ей повезло, что с Наварро играла. Элину она бы не обыграла.
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