Мадрид. Плишкова и Гарсия вышли в полуфинал

Первая ракетка мира Симона Халеп не смогла защитить титул в Мадриде. В матче 1/4 финала румынская теннисистка в двух сетах уступила Каролине Плишковой из Чехии.



Ранее полуфиналисткой стала француженка Каролина Гарсия, которая легко одолела обидчицу Элины Свитолиной – испанку Карлу Суарес Наварро.



Мадрид. Четвертьфиналы

Симона Халеп (Румыния) – Каролина Плишкова (Чехия) – 4:6, 3:6





Каролин Гарсия (Франция) – Карла Суарес Наварро (Испания) – 6:2, 6:3

Напомним, что победы Плишковой и Гарсии невыгодны лучшей украинской теннисистке Элине Свитолиной. Чешка обгонит украинку в мировом рейтинге, если выйдет в финал Мадрида, француженка – если победит.



В полуфинале Плишкова сыграет с победительницей матча Касаткина – Квитова, Гарсия – против Шараповой или Бертенс.