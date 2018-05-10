Мадрид. Плишкова и Гарсия вышли в полуфинал

Первая ракетка мира Симона Халеп не смогла защитить титул в Мадриде. В матче 1/4 финала румынская теннисистка в двух сетах уступила Каролине Плишковой из Чехии.
Ранее полуфиналисткой стала француженка Каролина Гарсия, которая легко одолела обидчицу Элины Свитолиной – испанку Карлу Суарес Наварро.
Мадрид. Четвертьфиналы
Симона Халеп (Румыния) – Каролина Плишкова (Чехия) – 4:6, 3:6
Каролин Гарсия (Франция) – Карла Суарес Наварро (Испания) – 6:2, 6:3
Напомним, что победы Плишковой и Гарсии невыгодны лучшей украинской теннисистке Элине Свитолиной. Чешка обгонит украинку в мировом рейтинге, если выйдет в финал Мадрида, француженка – если победит.
В полуфинале Плишкова сыграет с победительницей матча Касаткина – Квитова, Гарсия – против Шараповой или Бертенс.
Источник — Sport.ua
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