Завацкая проиграла стартовый матч квалификации пятисотника в Гвадалахаре

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 246) завершила выступления на хардовом турнире WTA 500 в Гвадалахаре, Мексика.

В первом раунде отбора украинка в двух сетах потерпела поражение от представительницы США Леа Ма (WTA 287) за 1 час и 15 минут.

WTA 500 Гвадалахара. Квалификация

Леа Ма (США) – Катарина Завацкая (Украина) [7] – 6:2, 6:2

Завацкая провела первый поединок в квалификации к соревнованиям на уровне Тура после Ролан Гаррос.

Леа Ма в финале отбора Гвадалахары встретится с Ириной Шиманович.

В квалификации мексиканского пятисотника из украинок выступления продолжает только Надежда Киченок.