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WTA
13 сентября 2026, 01:28 | Обновлено 13 сентября 2026, 16:40
449
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Завацкая проиграла стартовый матч квалификации пятисотника в Гвадалахаре

Катарина в двух сетах потерпела поражение от Леа Ма в первом раунде отбора

13 сентября 2026, 01:28 | Обновлено 13 сентября 2026, 16:40
449
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Завацкая проиграла стартовый матч квалификации пятисотника в Гвадалахаре
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая
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Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 246) завершила выступления на хардовом турнире WTA 500 в Гвадалахаре, Мексика.

В первом раунде отбора украинка в двух сетах потерпела поражение от представительницы США Леа Ма (WTA 287) за 1 час и 15 минут.

WTA 500 Гвадалахара. Квалификация

Леа Ма (США) – Катарина Завацкая (Украина) [7] – 6:2, 6:2

Завацкая провела первый поединок в квалификации к соревнованиям на уровне Тура после Ролан Гаррос.

Леа Ма в финале отбора Гвадалахары встретится с Ириной Шиманович.

В квалификации мексиканского пятисотника из украинок выступления продолжает только Надежда Киченок.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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