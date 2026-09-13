Завацкая проиграла стартовый матч квалификации пятисотника в Гвадалахаре
Катарина в двух сетах потерпела поражение от Леа Ма в первом раунде отбора
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 246) завершила выступления на хардовом турнире WTA 500 в Гвадалахаре, Мексика.
В первом раунде отбора украинка в двух сетах потерпела поражение от представительницы США Леа Ма (WTA 287) за 1 час и 15 минут.
WTA 500 Гвадалахара. Квалификация
Леа Ма (США) – Катарина Завацкая (Украина) [7] – 6:2, 6:2
Завацкая провела первый поединок в квалификации к соревнованиям на уровне Тура после Ролан Гаррос.
Леа Ма в финале отбора Гвадалахары встретится с Ириной Шиманович.
В квалификации мексиканского пятисотника из украинок выступления продолжает только Надежда Киченок.
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