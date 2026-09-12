«Chapter 32». Легендарная Элина Свитолина празднует день рождения

12 сентября легендарная украинская теннисистка Элина Свитолина празднует день рождения – именитой украинке исполнилось 32 года.

«Chapter 32 🎂», – подписана публикация Элины на ее официальной странице в Instagram [Глава 32].

Свитолина дебютировала на уровне Тура в 2012 году на турнире WTA 250 в Баку, а первый трофей завоевала в 2013 на тех же кортах в столице Азербайджана.

За 14 лет Свитолина выиграла 20 титулов на уровне Тура. Крупнейшие трофеи – Дубай (2017), Рим (2017, 2018, 2026), Торонто (2017) и WTA Finals в Сингапуре (2018).

На турнирах Grand Slam лучшим результатом Элины является стадия 1/2 финала на Australian Open (2026), Уимблдоне (2019, 2023) и US Open (2019). На Ролан Гаррос Свитолина шесть раз играла в четвертьфинале – 2015, 2017, 2020, 2023, 2025, 2026.

В этом сезоне Свитолина вместе со своим мужем – французским теннисистом Гаэлем Монфисом – добралась до полуфинала микста US Open.

Всего Элина выиграла 560 матчей на уровне Тура и потерпела 285 поражений. За карьеру Свитолина заработала более 30 миллионов долларов.

Лучшей позицией Свитолиной в рейтинге WTA было третье место в сентябре 2017 года. Сейчас Элина располагается на девятой строчке, а в обновленном мировом рейтинге по итогам USO поднимется на седьмую.

Следующим турниром Свитолиной будет финальная часть Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной Украины. Финальный этап КБДК-2026 пройдет с 22 по 27 сентября в китайском городе Шэньчжэнь.