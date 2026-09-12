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  4. «Chapter 32». Легендарная Элина Свитолина празднует день рождения
Другие новости
12 сентября 2026, 14:59 |
219
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«Chapter 32». Легендарная Элина Свитолина празднует день рождения

Элина дебютировала на уровне Тура в 2012 году и за 14 лет выиграла 20 трофеев

12 сентября 2026, 14:59 |
219
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«Chapter 32». Легендарная Элина Свитолина празднует день рождения
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
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12 сентября легендарная украинская теннисистка Элина Свитолина празднует день рождения – именитой украинке исполнилось 32 года.

«Chapter 32 🎂», – подписана публикация Элины на ее официальной странице в Instagram [Глава 32].

Свитолина дебютировала на уровне Тура в 2012 году на турнире WTA 250 в Баку, а первый трофей завоевала в 2013 на тех же кортах в столице Азербайджана.

За 14 лет Свитолина выиграла 20 титулов на уровне Тура. Крупнейшие трофеи – Дубай (2017), Рим (2017, 2018, 2026), Торонто (2017) и WTA Finals в Сингапуре (2018).

На турнирах Grand Slam лучшим результатом Элины является стадия 1/2 финала на Australian Open (2026), Уимблдоне (2019, 2023) и US Open (2019). На Ролан Гаррос Свитолина шесть раз играла в четвертьфинале – 2015, 2017, 2020, 2023, 2025, 2026.

В этом сезоне Свитолина вместе со своим мужем – французским теннисистом Гаэлем Монфисом – добралась до полуфинала микста US Open.

Всего Элина выиграла 560 матчей на уровне Тура и потерпела 285 поражений. За карьеру Свитолина заработала более 30 миллионов долларов.

Лучшей позицией Свитолиной в рейтинге WTA было третье место в сентябре 2017 года. Сейчас Элина располагается на девятой строчке, а в обновленном мировом рейтинге по итогам USO поднимется на седьмую.

Следующим турниром Свитолиной будет финальная часть Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной Украины. Финальный этап КБДК-2026 пройдет с 22 по 27 сентября в китайском городе Шэньчжэнь.

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Элина Свитолина день рождения lifestyle
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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Блін, в мене в 32 вже четверо дітей було! Від трьох, правда, жіночок, але то таке. Що вона собі думає, матєрью одіночкою і надалі збирається бути? Гайда з Гаелем стругати прудконогих вінгерів для нашої футбольної збірної! Щоб і слід в історії залишити і щоб в старості було кому оплачувати рахунки, альо!
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Успіхів й щастя!!!
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З днем народження!!
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Ох і відхватив Монфіс собі жінку,тепер винен Україні постійно))
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