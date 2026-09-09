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  4. Алькарас – out. Определена первая пара полуфинала US Open 2026
US Open
09 сентября 2026, 12:10 | Обновлено 09 сентября 2026, 12:53
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0

Алькарас – out. Определена первая пара полуфинала US Open 2026

Бен Шелтон и Фрэнсис Тиафо разыграют путевку в финал американского мейджора

09 сентября 2026, 12:10 | Обновлено 09 сентября 2026, 12:53
727
0
Алькарас – out. Определена первая пара полуфинала US Open 2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Шелтон
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На Открытом чемпионате США 2026 определена первая пара 1/2 финала в мужском одиночном разряде.

Американец Бен Шелтон (ATP 9) встретится с соотечественником Фрэнсисом Тиафо (ATP 12).

Шелтон выбил действующего чемпиона Алькараса в пятисетовом триллере,а Фрэнсис Тиафо с суперкамбеком одолел Алекса Микельсена.

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Шелтон во второй раз сыграет в полуфинале мейджора в Нью-Йорке. Ранее он доходил до этой стадии в 2023 году. Для Бена это третий полуфинал в карьере на Grand Slam.

28-летний Тиафо трижды выходил в полуфинал турниров Grans Slam и все три раза – на US Open. Он доходил до этой стадии в 2022 и в 2024 годах.

Ранее Шелтон и Тиафо четыре раза играли между собой. Бен лидирует в очных противостояниях – 3:1.

US Open 2026. Пары 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Фрэнсис Тиафо [11] – Алекс Микельсен – 5:7, 3:6, 7:5, 6:3, 7:6 (10:6)
Бен Шелтон [8] – Карлос Алькарас [2] – 6:7 (5:7), 6:1, 6:3, 1:6, 7:6 (10:7)

Инфографика

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Карлос Алькарас (теннисист) Фрэнсис Тиафо US Open 2026
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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